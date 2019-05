Ny gigtlæge lukker et hul i lægedækningen i Vestjylland

Esbjerg: Han har det godt i sin nye klinik lige inden for døren på ældrecentret. Speciallæge Wolfgang Böhme er sikker på, at han har truffet den rigtige beslutning ved at begynde som selvstændig gigtlæge i Esbjerg. Klinikken åbnede 1. april, så nu venter han bare på, at de praktiserende læger og patienterne opdager, at byen har fået en gigtlæge igen.

Det er næsten fire år siden, byens sidste gigtlæge, 69-årige Hans-Jacob Haga, gik på pension. Siden har gigtpatienter måttet til sygehusene eller til Kolding til kontrol og behandling. Så byens nye gigtlæge lukker et hul.

- Jeg er rigtig glad for at gå på arbejde, jeg glæder mig til at møde patienterne og give den bedste service - og jeg får meget tilbage, siger Wolfgang Böhme.

- Efter 25 år på sygehuse i Region Syddanmark havde han lyst til forandring.

- Og jeg kan godt lide Vestjylland og Esbjerg. Jeg starter helt forfra med at oparbejde et kundekartotek og få patienter, fortæller Wolfgang Böhme, der er 55 år og har arbejdet som læge i Danmark i 25 år.