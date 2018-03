Morten Østergaards ghettosafari er nået til Stengårdsvej

Her fik Radikales formand blandt andet muligheden for at snakke med en somalisk kvinde, der er kommet ind på det danske arbejdsmarked, og nu hjælper administrationen på Stengårdsvej med at formidle kontakten til mange familier på i området.

Dagen blev indledt med et besøg på Bakkeskolen, som har arbejdet hårdt på at tiltrække en bred skare af elever, inden turen gik videre til det nye bydelshus Krydset på Stengårdsvej.

Efter besøg i Vollsmose, Gellerupparken og Mjølnerparken er Morten Østergaard efter eget udsagn "blevet klogere". Han har skiftet holdning til bandepakken, som Radikale Venstre ellers stemte imod.Idéen med besøgene er at komme et spadestik dybere, end hvad man normalt plejer. Han vil snakke med områdets beboere for at blive klogere på problemerne med integrationen. Og på, hvordan man sammen kan komme dem til livs. Onsdag og torsdag er Morten Østergaard på besøg på Stengårdsvej i Esbjerg.

Ingen områder er ens

Det er nemlig et af formålene med Morten Østergaards tur rundt til ghettoerne i Danmark. Han vil se problemerne og løsningerne med egne øjne.

- Der kommer nye erkendelser hver eneste gang. Ligesom vi ved, at vi ikke kan skære jyder og københavnere over en kam, kan vi heller ikke gøre det med ghettoerne. Ingen områder er ens. Derfor har jeg heller ingen planer om at stoppe med besøgene i disse områder, siger Morten Østergaard (R).

Efter dine ghettoforsøg, som du selv har udtalt, at du er blevet klogere af, kunne du så også se dig selv gøre det samme på andre områder? Skal du ud at bo på en bondegård eksempelvis?

- Det kunne jeg sagtens forestille mig. Hele idéen er at bryde med Christiansborg-boblen. På Christiansborg er vi alt for optagede af at dyrke uenigheder fremfor at løse problemer i det danske samfund, siger Morten Østergaard.

Ville du selv bo i et ghettoområde?

- Når jeg ser de planer, der er for områderne, synes jeg, at det ser ekstremt attraktivt ud. Jeg kunne sagtens se mig selv skifte rækkehuset på Amager ud med et kvarter som dette med den udvikling, der sker. Specielt de mange forskellige boligtyper, ser jeg som et stort skridt i den rigtige retning. Tiden er løbet fra den ensretning, som vi tit ser i de lidt ældre boligområder, fortæller Morten Østergaard.