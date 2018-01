Mølle-modstandere vinder et slag i kampen i Måde

Østerbyens modstanderne af giga-møllerne i Måde har vundet et slag i krigen mod de tårnhøje møller. Esbjerg Kommunes tilladelse til de to sidste forsøgsmøller er annulleret i Planklagenævnet.

Esbjerg Kommunes beslutning om at lade Vindtestcenter Måde K/S med bygherre Bjarne Madvig Christensen i spidsen opføre yderligere to af verdens største forsøgsmøller på 200 meter i området, hvor der står to af samme størrelse, er ophævet.

Det fremgår af en afgørelse fra Planklagenævnet - tidligere Natur & Miljøklagenævnet - der faldt tirsdag.

I november 2016 gav Esbjerg Kommune ellers en landzonetilladelse og dispensation fra lokalplanen til opstilling af de to forsøgsmøller - mølle 1 og 2 - men det har vist sig at være i strid med afstandskravet til beboelse på fire gange møllernes totalhøjde. Sagen er den, at der i huset på Mådevej 63 bor en ældre dame, der i sin tid solgte sin ejendom til Bjarne Madvig Christensen. Ifølge Bjarne Madvig fik hun lov at blive boende huslejefrit og fik en ejerandel i kommanditselskabet, og den medindflydelse på selskabets drift ville normalt betyde, at man kan blive boende, idet afstandskravet ikke gælder for beboelse tilhørende vindmølleejere.

Imidlertid har advokaten for modstanderne af vindmøllerne i Måde, Thomas Bøgholm, gjort gældende over for Planklagenævnet, at beboeren ikke har reel og væsentlig indflydelse på selskabets drift, idet hun kun ejer to promille, ligesom hun i henhold til aftalen med Vindtestcentret er forpligtet til at fraflytte ejendommen, hvis hun kræver møllerne stoppet i en længere periode end tre måneder.