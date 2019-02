Miljøfolk kæmper mod Facebook: Kan forsinke byggeriet i et år

Står det til Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg skal Facebook ikke have lov at bygge datacenter ved Andrup. Har indgivet klager til Planklagenævnet, hvilket potentielt kan forsinke projektet op til et år.

Hvis Facebook fastholder den forsigtige linje og ikke ønsker at gennemføre jordhandler eller stikke spaden i jorden til det nye, før alle potentielle forhindringer er ryddet ad vejen, kan det ende med forsinkelser på op til et års tid, inden byggeriet eventuelt kommer i gang. Planklagenævnet oplyser nemlig på nævnets egen hjemmeside, at man bestræber sig på "at afgøre mange af sagerne inden for 12 måneder".

Fristen for indgivelse af klager til Planklagenævnet over Esbjerg Byråds vedtagelse udløb i sidste uge, og det viser sig, at Danmarks Naturfredningsforenings Esbjerg-afdeling har indsendt de nævnte tre klager over henholdsvis kommuneplan- og lokalplanforhold samt over den tilhørende miljøvurdering.

Som JydskeVestkysten kunne fortælle søndag, er købsaftaler med de i alt 13 lodsejere om de cirka 2,14 millioner kvadratmeter jord, som tech-giganten skal bruge, endnu ikke underskrevet, selv om det er fire uger siden, at Esbjerg Byråd gav grønt lys ved at vedtage det plangrundlag, der skal til, for at der kan bygges på området.

Esbjerg: Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg har indgivet tre klager til Planklagenævnet over det kommende datacenter ved Andrup, og de kan - om ikke standse projektet - så potentielt forsinke det i op til et år.

Område med grønne bindinger

Ifølge formanden for Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg (DNE), Leif Wagner, er foreningens påstand, at datacentret for det første slet ikke skal placeres ved Andrup, hvor arealet hidtil har været rubriceret som "havnerelateret området", for det andet, at man slet ikke bør bygge datacentre i Esbjerg, før "afgiftsregler vedrørende industriens spildvarme bliver ændret, således at det muliggør, at spildvarmen kan udnyttes".

Hvis Planklagenævnet skulle vælge at overhøre disse to argumenter, mener naturfredningsforeningen, at der skal foretages en række ændringer i plangrundlaget af hensyn til de grønne bindinger og andre natur- og kulturværdier for området ved Andrup.

Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg havde allerede i forbindelse med den høring, der gik forud for vedtagelsen af plangrundlaget i byrådet, indsendt en fire sider lang indsigelse. Af den fremgår det blandt andet også, at der inden for planområdet findes fem vandhuller med et samlet areal på 2.600 kvadratmeter, hvoraf de fire vurderes at værebeskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.

"...er der fundet et stort antal (flere end 100) haletudser af skrubtudser. Da alle padder er fredede, er det DNEs opfattelse, at også dette vandhul må være beskyttet som leve- og ynglesteder for padder."