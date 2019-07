Ingen kom til skade, da en bus med en beruset chauffør bag rattet tirsdag eftermiddag kørte rundt i Esbjerg. Chaufføren blev stoppet, efter at han havde påkørt tre parkerede biler. Busselskabet beklager hændelsen og garanterer, at man har fokus på problemet.

Ingen kom til skade under forløbet, og Syd- og Sønderjyllands Politi vil ikke oplyse, om der var passagerer med bussen. Manden er nu sigtet for spirituskørsel.

Det fik Syd- og Sønderjyllands Politi til at køre efter bussen, der viste sig at blive ført af en alkoholpåvirket 60-årig mand fra Esbjerg.

- Det er drønirriterende, fordi det er noget som vi har stort fokus på, og nultolerance overfor alkohol er en hel klar del af vores firmapolitik. En politik, vi i øvrigt oplever, at vores medarbejdere respekterer. Derfor reagerer vi også prompte i en sag som denne, der heldigvis er meget sjælden, siger administrerende direktør for Tide Bus Danmark, Steen Rügge.

Selskabet har nu sat sig for at ordne forsikringssagerne med de involverede bilejere, og fra øverste hold beklager man episoden med den berusede chauffør dybt.

Får konsekvenser

Steen Rügge vil ikke ind på, hvad sanktionerne bliver for den pågældende chauffør, da der er tale om en personalesag, men han understreger, at chaufføren i hvert fald ikke kommer til at køre bus for selskabet i morgen.

- Chaufføren var selv dybt chokeret, og nu skal vi lige tale sagen igennem med ham en gang mere. Men når det af vores firmapolitik klart fremgår, at vi har nultolerance, er det klart, at det får konsekvenser. Vi er dog selvsagt glade for, at der ikke var nogen, som kom til skade, siger Steen Rügge.