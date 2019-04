Mand tissede i bukserne og satte sig i pålægsdisken

Esbjerg: En 40-årig mand fra Esbjerg var søndag så beruset, at han mere end én gang måtte samles op af ordensmagten.

Første gang da et vidne ved 18-tiden ringede til politiet og fortalte, at en mand var gået kold i en blomsterkumme ved Hermodsvej. Syd- og Sønderjyllands Politi sendte en patrulje ud til stedet, og da betjentene nåede frem, lå manden i kummen og tissede ud i det fri.

Betjentene fik ham rejst op og sendt ham videre i retning af sit eget hjem. Så langt nåede han dog aldrig.

Ved Aldi på Strandby Kirkevej besluttede den 40-årige mand, at det var tid til et pitstop i butikkens køledisk. Først tissede han i bukserne og dernæst satte han sig ned oveni forretnings pålægsudvalg for at tage et hvil. Kort tid efter forlod han butikken med to dåseøl, han ikke betalte for.

En medarbejder fra Aldi ringede efter politiet, og mens patruljen tog den 40-årige med på politigården, så han kunne sove rusen ud i detentionen, kunne butikken gå i gang med at destruere alt det pålæg, manden havde ødelagt.