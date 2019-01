MacArtney finder tilbage i sporet med ny direktør

Claus Omann har landet sit første regnskab, siden han overtog rollen som førstemand for flere end 400 medarbejdere i MacArtney A/S. Trods massive ændringer i virksomheden er omsætningen steget med 20 procent og bundlinjen er tilbage i sort.

Årsrapporten lander efter, at MacArtney for første gang i virksomhedens 40-årige historie fik røde tal på bundlinjen i både 2016/17 og 2015/16 på grund af det langvarige fald i olieprisen.

Hjerting-virksomheden, der er globalt førende inden for udvikling og fremstilling af undervandsteknologi, har netop offentliggjort sin årsrapport for perioden fra 1. oktober 2017 til 30. september 2018.

Esbjerg: Med et overskud før skat på 5,5 millioner kroner og vækst i omsætning på omkring 100 millioner kroner til 551 millioner kroner, svarende til en fremgang på godt 20 procent, er MacArtney A/S tilbage i en sund udvikling.

Den 1. maj er det 40 år siden, at millionforretningen MacArtney i Hjerting så dagens lys. Virksomheden blev stiftet af det nu afdøde ægtepar Winnie og Martin " Mac" Macartney.I dag ejes virksomheden af parrets to sønner, Glenn og Marco Macartney. Forhenværende mangeårig administrerende direktør Niels Erik Hedeager er i dag bestyrelsesformand i MacArtney A/S. MacArtney er verdensførende inden for fremstilling af undervandsteknologi med speciale i design, produktion, salg og service af systemer til offshore olie, gas og vedvarende energi, havforskning, civile maritime ingeniørprojekter og forsvaret. Foruden et verdensomspændende net af agenter afsættes Macartneys produkter gennem egne salgskontorer samt datterselskaberne i Norge, Storbritannien, USA, Canada, Frankrig, Tyskland, Holland, Singapore og Australien. MarArtney beskæftiger flere end 400 medarbejder over hele verden. De omkring 120 arbejder på hovedkontoret i Hjerting.

Store forandringer

Omstillingen, som skal give MacArtney en solid platform til det, Claus Omann kalder for en fremtidig profitabel vækst, har medført store forandringer i organisationen med blandt andet oprettelsen af en operationsorganisation, som skal skabe en mere effektiv drift. Desuden har en af opgaverne været at integrere to nye selskaber, som man købte i 2017, ligesom virksomheden har skullet omstille sig til at være mere fleksibel og modstandsdygtig over for ændrede markedsforhold.

- Jeg har stor respekt for den opgave, jeg har fået. MacArtney er på alle måder en fantastisk virksomhed med masser af energi og entreprenørskab. Det er en virksomhed, der har kaldt på, at der skulle ske noget. Vi er nu godt i gang med transformationen, men vi kommer til at arbejde yderligere et år til halvandet, før vi kan lægge en opdateret strategi, forklarer Claus Omann.

Før oliekrisen satte MacArtney tilbage, havde virksomheden lige meldt ud, at den sigtede efter en omsætning på en milliard kroner senest i 2016.