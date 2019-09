Livsfare: Østersfisker fanget i kviksand

Fanø: En østersfisker var få minutter fra at miste livet på Fanø fredag eftermiddag.

Han var sammen med to andre ude for at plukke østers på Fanøs østside, cirka ud for plantagen, da han blev fanget i kviksand. de to andre østersfiskere reddede sig selv i land og slog straks alarm.

- Vi fik alarmen klokken 13.04, og der var redningsfolk fremme cirka ti minutter senere. Manden var fanget i kviksand til midt på brystet og kunne ikke komme fri, fortæller Niels Holm, indsatsleder ved Sydvestjysk Brandvæsen.

Det var folk fra redningsstationen og brandberedskabet i Sønderho, der var først på pletten, og en redningshelikopter deltog også i redningsaktionen.