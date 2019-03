Laksefabrik i Esbjerg får nyt overskud efter fusion

Cirka tre år efter fusionen leverer Polar Salmon Hjerting Laks A/S endnu et fornemt resultat med et overskud efter skat på 17 millioner kroner.

Esbjerg: 100 års lokal erhvervshistorie blev rundet af, da den gamle familievirksomhed Hjerting Laks for cirka tre år siden flyttede fra Bytoften i Hjerting til Esbjerg Havn for at fusionere med Polar Salmon på havnen. Formålet var en styrkelse af begge selskaber, og det må man sige er lykkedes, når man kigger på de seneste års årsregnskab for Polar Salmon Hjerting Laks A/S, der har fjerde generation af Kjærgaard-familien i spidsen personificeret i administrerende direktør, Christoph Kjærgaard. Polar Salmon Hjerting Laks, der blandt andet producerer fersk, kold- og varmrøget laks på fabrikken på H. E. Bluhmes Vej, landede i 2017 et årsresultat på 18 millioner kroner, og i det netop offentliggjorte regnskab for 2018 er resultatet på omtrent samme niveau, nemlig et overskud på knap 17 millioner kroner efter skat. Christoph Kjærgaard, der ejer 43 procent af aktierne, mens Polar Seafood har 57 procent, kan i dag konstatere, at fusion har skabt de nødvendige og forventede synergier mellem det to selskaber. Omkring 2018-resultatet siger han: - Mens vi i 2017 oplevede nogle gunstige råvarepriser omkring højsæsonen, har 2018 artet sig mere standardmæssigt med jævne priser og mere arbejdsro. Vi har desuden fortsat været begunstiget af et marked, hvor forbrugerne på grund af gode konjunkturer generelt er villige til at betale for produkter, som vi ikke solgte så meget af for 5-10 år siden, siger Christoph Kjærgaard og fortsætter:

Foto: Chresten Bergh Polar Salmon Hjerting Laks. Foto: Chresten Bergh

Uændret aktivitetsniveau - Jeg synes også, at vores forretning både hvad angår eksport og på hjemmemarked har været tilfredsstillende. Vi har på hjemmemarkedet en fin markedsandel både inden for grossistleddet og detailsalg, og en af fordelene ved vores forretning er, at vi har en god spredning i vores aktiviteter. Med det forbehold, at Polar Salmon Hjerting Laks A/S blot befinder sig knap tre måneder inde i regnskabsåret 2019 - samt at råvarepriserne ikke ændrer sig voldsomt - forventer Christoph Kjærgaard et uændret aktivitetsniveau og et resultat på et lidt lavere niveau end i 2018. Polar Salmon Hjerting Laks A/S er et datterselskab af storkoncernen Polar Seafood Greenland og selskabet har en egenkapital på 72 millioner kroner. Selskabet beskæftiger afhængigt af sæsonen mellem 110 og 130 ansatte. Christoph Kjærgaard, som i forbindelse med fusionen købte sin bror Andreas Kjærgaard ud af virksomheden, er fjerde generation i familieforetagendet, som går helt tilbage til 1916, hvor deres forfædre Leo og Otto Kjærgaard etablerede købmandsgård i Hjerting.