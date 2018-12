Lægepraksis med 2500 patienter i Esbjerg lukker efter 30 år

I erkendelse af, at der ikke er mulighed for at gå på nedsat tid i egen praksis, lukker læge Carsten Pedersen nu ned i Strandbygade og lader sig ansætte to dage om ugen i "alles Lægehus" i Hjerting. Alle patienter kan følge med.

Esbjerg: I mere end 30 år har læge Carsten Pedersen haft egen praksis i hjertet af Esbjerg, men fra 1. marts er det slut. Den meget søgte, 67-årige praktiserende læge lukker klinikken i Strandbygade, og overgår til ansættelse i det nye Alles Lægehus i Hjerting, fordi han ellers ikke kan få opfyldt sit ønske om nedsat tid. Overenskomsten mellem regionerne og de praktiserende læger tillader alene, at en læge lukker for tilgang af nye patienter og dermed langsomt får selv nedsætter sin arbejdsbyrde og arbejdstid. Men Carsten Pedersens praksis har de seneste mange, mange år haft lukket for tilgang uden nævneværdigt indhug i patientlisten, der i dag tæller godt 2.500 borgere, og det er dermed ikke nogen farbar vej i virkelighedens verden. - Med ansættelsen i Alles Lægehus kommer jeg til at arbejde to dage ugentligt, og alle mine patienter får den mulighed at skifte til lægehuset ganske gratis. Alle får brev fra regionen i den forbindelse, og der er ingen, der bliver efterladt i et tomrum, siger Carsten Pedersen og tilføjer, at det grundet praksis' ophør bliver gratis for patienterne at skifte.

Alles Lægehus Alles Lægehus varetager med sine godt 100 medarbejdere, driften af 17 lægehuse i fire forskellige regioner og passer i lægehusene 60.000 patienter. I de forskellige lægehuse er der, foruden speciallæger i almen medicin, ansat praksismanagers, sygeplejersker, sekretærer, jordemødre, fysioterapeuter, farmakonomer og SOSU-personale.Falcks beslutning om ejerskifte skete som led i, at Falck er ved at tilpasse sin forretning til ønsket om at fokusere på koncernens kerneområder.

En del af kæde Carsten Pedersen glæder sig over, at han ikke behøver at gå på pension, og i den nye klinik får han kollegialt selskab af to andre, faste læger: - Jeg føler ikke, jeg kan slippe mit arbejde endnu. Jeg er lidt af en arbejdsbi, og jeg tror ikke, jeg vil kunne undvære faget helt. Jeg regner bestemt med at være læge mange år endnu, men det bliver samtidig dejligt at kunne være mere sammen med min ægtefælle, børn og børnebørn, siger han. Alles Lægehus ligger i Hjerting og hed tidligere Falck Lægehuse Esbjerg. Klinikken er en del af en kæde på 17 lægeklinikker, der indtil september i år var ejet af Falck-koncernen, men blev overtaget af Thomas Helt, der med sin baggrund som stifter af selskabet Quick Care, og senere med rollen som Senior Vice President i Falck Healthcare, har indgående kendskab til blandt andet lægehusene. I forbindelse med overtagelsen af klinikkerne tidligere i år sagde Thomas Helt blandt andet: "Jeg har stor interesse for, hvordan der skabes løsninger på sundhedsområdet, således alle danskere får adgang til de ydelser, de har behov for. Motivationen bag arbejdet med alles Lægehus er både at skabe nærhed og tilgængelighed i Danmarks lokalsamfund, men også at kunne være med til at udvikle og tilbyde sundhedsydelser til gavn for borgere og samfund."