Kunstnere fortolker Vadehavets natur i stort Nationalpark-projekt

Mandø: Da Nationalpark Vadehavet i april 2017 indbød tre kvindelige kunstnere til et 14-dages kunstnerophold på Rømø, havde de næppe forventet, at de næsten et år senere igen ville være på en af Vadehavets unikke øer til et kunstnerophold - et såkaldt "Artist in Residence."

Kunstnerne er performancekunstner Nana Francisca Schottländer, komponist Ellen Birgitte Rasmussen og fotograf Alexandra Buhl, og de har sat sig for at undersøge, hvordan man kan skabe kunst i et jævnbyrdigt samarbejde med Vadehavets landskaber, natur og kultur.

Men de 14 dage på Rømø bevirkede, at de tre unge kvinder blev fuldstændigt vilde med Vadehavet. De udvidede projektet, og sidste del tilbragte de i sidste uge på den lokale B&B på Mandø, isoleret fra omverdenen i bidende kold snestorm fra øst, hård frost og vild natur. Og de elskede det.

- Det er første gang, vi har set vaden i sne og is. Vandet var helt væk på grund af vinden, så landskabet var radikalt anderledes end de andre steder, vi har været. Fantastisk og helt surrealistisk, siger Nana Francisca Schottländer og forklarer, hvordan de efter Rømø i 2017 tilbragte en uge i Højer i juli, en uge på Fanø i oktober og nu en uge på Mandø for at opleve Vadehavet på alle årstider.

- Hvert sted har budt på egne unikke materialer i forhold til både naturen og de mennesker, der bor og færdes i området, og fælles for de fire ophold har været, at vi ikke ville lægge os fast på noget fra start. Vi ville møde stedet, når vi ankom, siger Nana Francisca Schottländer.