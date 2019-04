Konkurs efter 28 år: Esbjergs eneste efterskole lukker

Esbjerg: Mandag eftermiddag tog grædende elever afsked med hinanden, skolen og lærerne på Bieringhus Efterskole. Samme morgen havde eleverne fået besked på at ringe efter deres forældre og pakke alle deres ting. Bieringhus Efterskole går konkurs efter 28 år, lød beskeden.

- Eleverne var meget ulykkelige, siger Sanne Hansen, forstander på Bieringhus Efterskole.

Hun sidder med våde øjne på en skole tom for elever, da JydskeVestkysten kigger forbi tirsdag.

Skolens regnskab for 2018 afslører et underskud på 1,6 millioner kroner, og efter flere måneders forsøg på at genoplive skolens økonomi, har bestyrelsen besluttet at indstille redningsarbejdet.

Ifølge bestyrelsesformanden følger konkursen i kølvandet på en række hårde år.

- Til det kommende skoleår har vi kun cirka 20 elever skrevet op, og vi skulle have omkring 60 elever for at kunne drive skolen videre. Vi er en lille efterskole, og vi er rigtig sårbare, når vi står og mangler elever, og det har vi gjort de seneste fem til seks år. Derudover var forstanderskiftet sidste sommer også hårdt for skolens økonomi, siger Jørn Tranberg Nikolajsen.

Det nuværende elevhold bestod af 41 elever fordelt over 8., 9. og 10. klassetrin.