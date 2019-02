Konflikt spidser til mellem energigigant og Esbjerg og Vardes borgmestre

Energistyrelsen stiller sig tilsyneladende på den statsejede energigigant Ørsted side i krigen om nedlukningen af Esbjergværket, der kan efterlade 25.000 borgere i Esbjerg og Varde kommuner uden varmt vand og varme i radiatorerne.

Esbjerg/Varde kommuner: Energistyrelsen blander sig tilsyneladende nu direkte i konflikten mellem Ørsted, der ejer Esbjergværket, som sender varme ud til cirka 25.000 varmekunder i Esbjerg og Varde kommuner, og borgmestrene Jesper Frost Rasmussen (V) og Erik Buhl (V). Ifølge netavisen Altinget støtter Energistyrelsen tilsyneladende Ørsted, der ønsker at lukke Esbjergværket ned med udgangen af 2022 og dermed også lukke for varmt vand i hanerne og radiatorerne til tusindvis af kunder under det fælleskommunale Din Forsyning, der ejes af Esbjerg og Varde kommuner. Kernen i striden er, at Ørsted og Din Forsyning samt de to borgmestre ikke har kunnet blive enige om, hvad den rette, fremtidssikrede el- og varmeløsning til erstatning for det nedslidte, kulfyrede Esbjergværket skulle være. Ørsted meldte sig til sidst ud af samarbejdet med Din Forsyning, hvorefter vestjyderne kunne sejle i deres egen sø. Imidlertid mener Din Forsyning og de to borgmestre, at Ørsted er forpligtet til at levere varme i op til fem år efter, at Energistyrelsen giver tilladelse til nedlukning af Esbjergværket, hvilket vil give Din Forsyning tid til at finde en ny, fremtidssikret el- og varmeløsning, og borgmestrene baserer fem års-reglen på en tidligere afgørelse, hvorefter Vattenfall i 2014 fik besked på, at Fynsværket først kunne lukkes ved udgangen af 2019. Det er Ørsted selvsagt dybt uenig i, og nu ser det altså ud til, at Energistyrelsen, der er den myndighed, som skal give tilladelsen til nedlukningen, melder ud til fordel for den statsejede energigigant.

Sådan er forhistorien I 2017 siden meddelte Dong Energy, nu Ørsted, at man ville stoppe al brug af kul med udgangen af 2022.

Imidlertid er tiden løbet fra at bygge et stort, nyt kombineret el- og varmeværk som afløser for det nedslidte, kulfyrede Esbjergværket, mener Varde og Esbjergs borgmestre og det fælleskommunale Din Forsyning, som derfor ønskede den såkaldte kraftvarmebinding ophævet og gik til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) samt de tilsvarende ordførere fra de forskellige partier.

Bindingen, der fordrer, at der skal produceres el og varme i samproduktion i de større, danske byer, ville tvinge Din Forsyning og dermed borgere i Esbjerg og Varde kommuner til at investere i et kombineret el- og varmeværk til biomasse, og ifølge Din Forsyning ville det betyde en ekstra udgift på 1,25 milliarder kroner eller en ekstraregning til varmekunderne på 50.000 kroner set over værkets levetid på 25-30 år.

De to kommuners borgmestre udførte et ihærdigt lobbyarbejde for at få kraftvarmebindingen ophævet, og imens gjorde Ørsted et ligeså ihærdigt arbejde på Christiansborg for at forhindre det.

I december meldte energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) ud, at man på Christiansborg er indstillet på at give Esbjerg dispensation fra den såkaldte kraftvarmebinding - et nederlag for Ørsted og en sejr for Din Forsyning.

Slag i ansigtet Ifølge Altinget skriver Energistyrelsen i en mail til netavisen, at sagen om Fynsværket ikke kan danne direkte præcedens, og Energistyrelsen henviser desuden til, at Ørsted allerede i december 2017 opsagde deres varmeaftale med Din Forsyning og et stop for kul ved udgangen af 2022. Derfor er det ikke nye oplysninger for Din Forsyning, at der skal findes en anden løsning på Esbjergs varmeforsyning, skriver Energistyrelsen. Mailen fra Energistyrelsen er umiddelbart et slag i ansigtet på de to kommuner og Din Forsyning, der har kæmpet hårdt for at overbevise energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) samt resten af Folketinget om, at den såkaldte kraftvarmebinding skulle ophæves. Bindingen fordrer, at der skal produceres el og varme i samproduktion i de større byer, og det ville ifølge borgmestrene betyde, at Din Forsynings kunder ville være bundet op på et nyt, biomassefyret kraftvarmeværk ejet af Ørsted, hvilket ville betyde en langt dyrere el- og varmeløsning i 25-30 år frem i tiden.

Intet er ændret I december fik Esbjerg og Varde kommuner løfte om, at Christiansborg vil ophæve kraftvarmebindingen og stille Din Forsyning frit - en melding, der var et stort nederlag for Ørsted - men det løfte kan ikke bruges til ret meget, hvis Din Forsyning ikke kan nå at have en ny fjernvarmeløsning på plads ved udgangen af 2022. Jesper Frost Rasmussen er "forundret" over Energistyrelsen, men han mener ikke, at der er noget, der har ændret sig. - Ørsted har jo i 2017 alene meddelt at de ikke ønsker at fyre med kul og opsagt aftalen omkring de økonomiske vilkår. Ønsket om at nedlukke værket er jo indgivet i slutningen af 2018 og behandles i øjeblikket, siger Frost Rasmussen. Han henviser desuden til et møde den 21. august sidste år, hvor direktøren for Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, Lars Chr. Lilleholt, Erik Buhl og Frost Rasmussen drøftede sagen, og hvor der ifølge Frost Rasmussen blev spurgt, om sagen med Fynsværket og de fem års forsyningspligt var præcedensskabende for sagen med Esbjerg-værket; svaret fra ministeren var ifølge Esbjerg-borgmesteren, et ja. - Derfor er jeg også noget forundret over, at Energistyrelsen melder sådan ud - endda inden, Din Forsyning i dag (torsdag, red.) skal aflevere svarskrivelse på Ørsteds ansøgning om nedlukning. Jeg forventer, at Energistyrelsen lytter til de politiske signaler og forholder sig til det høringssvar, som Din Forsyning har indgivet, hvor der argumenteres for, hvorfor de bør have rimelig tid til et alternativ, siger han.