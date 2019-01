Kommune indrømmer: Nyt biogasanlæg smadrer Esbjergs drømme om flere indbyggere

I Esbjerg Kommunes egne bemærkninger til lokalplanforslaget for et nyt biogasanlæg i Måde erkender embedsværket, at byen i almindelighed og Østerbyen i særdeleshed bliver mindre attraktiv at bo i.

Esbjerg Kommunes egen forvaltning bakker tilsyneladende op om de kritiske røster fra Østerbyen, der har tordnet mod Ørsteds mulige kommende biogas-anlæg i Måde ved rensningsanlæg Øst og de lugtgener, et sådan anlæg kan føre med sig.

I et screenings-ark til lokalplanforslaget for biogasanlægget skriver Kommune & Byplan således selv, at "Et anlæg med de lugtgener, det fører med sig, og placeret tæt på bymæssig bebyggelse, gør byen - og her især Østerbyen - mindre attraktiv at bo i."

Medarbejderen på Kommune & Byplan skriver desuden: "Risikoen for lugtgener minimeres mest muligt - her skal ikke spares! Der arbejdes for at brande projektet som et bæredygtigt element i energimetropolens grønne profil"