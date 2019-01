Kommune afværger sagsanlæg om Facebook-byggeri

Som tidligere beskrevet i JydskeVestkysten har der været holdt to borgermøder i Skads-Andrup, hvor en lang række borgere samt lokalråd udtrykte bekymring for, hvordan gigantbyggeriet mellem Esbjergmotorvejen og Andrup med 170.000 kvadratmeter under tag og en samlet bebyggelse på 260.000 kvadratmeter på et godt og vel to millioner kvadratmeter stort område, ville påvirke lokalsamfundet med støj, trafik og eventuel visuel forurening. Især blandt beboere i Nørregårdsparken, der får Facebooks datacenter tættere på end nogen andre, har bekymringen været markant.

Og for at begynde med konklusionen - planforslagene er godkendt i enighed og oversendes nu til byrådet, der ventes at vedtage plangrundlaget endeligt på førstkommende byrådsmøde mandag den 21. januar. Og i Skads-Andrup er der stort set tilfredshed med, hvordan sagen er faldet ud. Herefter ligger bolden for det videre forløb på Facebooks banehalvdel.

Esbjerg: Hvis nogen skulle være i tvivl om, at Facebooks kommende datacenter ved Andrup er en vigtig sag for Esbjerg Kommune, så kan det blot konstateres, at borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) helt usædvanligt selv deltog i Plan & Miljøudvalgets møde tirsdag, hvor punktet var på dagsordenen.

Også formanden for Skads-Andrup Lokalråd, Kurt Nybo Jensen, erklærer sig tilfreds med kommunens imødekommelse, og han roser samtidig både kommunen og borgmesteren for et frugtbart forløb.

Ros til embedsmænd

Borgmesteren selv sender roser til embedsværket for at have formået at navigere med så stort held i forhold til at imødekomme indsigelserne fra lokalområdet:

- Jeg synes, det er flot, at man har kunnet komme så lagt, at borgerne i Skads-Andrup nu siger, at de er tilfredse, og at vi samtidig sikrer, at vi har mulighed for at tiltrække så stor en virksomhed, der også får sine ønsker og behov imødekommet. Nu forventer jeg, at vi godkender plangrundlaget endeligt den 21. januar, og så håber jeg, at Facebook er klar til at træffe den endelige beslutning hurtigt derefter, men det er op til Facebook. I hvert fald skal der ikke herske tvivl om, at Facebook er hjerteligt velkommen, siger Frost Rasmussen.