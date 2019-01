Kommunal brøler: 337 hørings-breve endte hos én borger - udsætter sag om højt byggeri

I al hast måtte sagen, som ellers skulle have været endeligt vedtaget i byrådssalen mandag aften, fjernet fra dagsordenen, og samme vej røg to andre sager omhandlende Ungdomsbos ansøgninger om grundkapital til projektet. Årsagen er, at Esbjerg Kommune er blevet opmærksom på, at de 337 borgere, der i september sidste år skulle have haft høringsmaterialet tilsendt i e-boks, ikke har fået det. Istedet er de kommunale breve sendt til én adresse.

Ny høring

- Jeg havde i sidste uge et møde med Lise Retbøll og andre repræsentanter Sædding-Fovrfeld Lokalråd. De mente ikke, at naboerne havde fået høringsmaterialet med elektronisk post. Her på rådhuset mente vi i første omgang, at det alene drejede sig om én person, der ikke var tilmeldt elektronisk post, men en repræsentant fra lokalrådet har her i weekenden været rundt og ringe på hos 106 adresser på Topsand, Strandvænget, Kystparken og Fyrparken, og det viser sig altså, at lokalrådet havde ret, forklarer borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Han tilføjer, at it-afdelingen har ændret proceduren for masseforsendelser for at undgå tilsvarende fejl.

- Men da der ikke er gennemført en høring efter bogen, så fjernes sagen fra byrådets dagorden, og Plan & Miljøudvalget ser på sagen tirsdag med henblik på at gennemføre en ny høring. Det hele er beklageligt, og der skal naturligvis rettes op på det, siger borgmesteren.