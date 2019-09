Komet fra Bramming holder fast i væksten: Nærmer sig 500 ansatte

Et solidt greb i eftermarkedet for beskyttelse af vindmøller har gjort den danske vindleverandør Polytech fra Bramming i stand til at fortsætte de seneste års vækst. Siden 2018 har Polytech øget medarbejderstaben med 50 procent og forventer at ansætte flere i både Danmark og udlandet.

- Flere vindmølleoperatører har set en god businesscase i at beskytte vingekanterne ordentligt, også på eksisterende møller. Især fordi vores produkter kan monteres uden at det er nødvendigt at afmontere vingerne. Beskyttelsen giver lavere udgifter til service og øget produktivitet, hvilket sammenlagt gør det mere rentabelt at producere vindenergi, siger administrerende direktør Mads Kirkegaard fra Polytech.

Virksomheden med hovedsæde på Industrivej i Bramming, er i de seneste år vokset markant både i Danmark og globalt. Det skyldes ikke mindst, at Polytech har fået godt fat i det globale eftermarked for vindmøllebeskyttelse.

Esbjerg: Det er en god forretning at beskytte vindmøller mod regn, støv og lynnedslag. Både for møllernes ejere og for danske Polytech A/S, der designer og producerer løsninger, der forlænger møllevingernes levetid og forebygger skader fra naturkræfterne.

Polytech A/S landede i sit 18-regnskab et overskud efter skat på 75 millioner kroner. Året før fik selskabet et overskud på 41 millioner kroner. Selskabets egenkapital efter 18-regnskabet på 96 millioner kroner.Det skal dog nævnes, at regnskabet i 18 ikke er sammenlignelig med regnskab fra tidligere år som en konsekvens af, at stiftelsen af to nye selskaber, Polytech Manufacturing A/ Sog Polytech Test & Validation A/S.

Det er en god forretning at beskytte vindmøller mod regn, støv og lynnedslag, viser Polytechs regnskab for året 2018. PR-Foto

- Det er langt fra nogen selvfølge, at en specialiseret virksomhed som vores kan vokse så kraftigt uden at det går ud over kvaliteten. Heldigvis har vi en stærk organisation og kultur, hvor alle hjælper til med at løfte væksten år efter år. Der bliver leveret en kæmpe holdindsats hver eneste dag, siger Mads Kirkegaard, der samtidig anfører, at Polytech også i fremtiden forventer at ansætte flere medarbejdere. Blandt andet er man på jagt efter ingeniører, materialespecialister og maskinkonstruktører.

Aktiviteten hos Polytech har skabt en del nye arbejdspladser i Bramming. For at følge med efterspørgslen har Polytech øget antallet af medarbejdere, og har nu 50 procent flere medarbejdere, nemlig 460 ansatte, end i 2018.

Ny fabrik i Mexico

Også uden for Danmarks grænser er der planer om udvidelser og vækst. For at sikre muligheden for at kunne levere til det vigtige amerikanske marked er Polytech i færd med at opføre en ny fabrik i Mexico, der efter planen skal stå klar i første kvartal 2020. Fabrikken kommer blandt andet til at fungere som en forsikring mod den igangværende handelskrig mellem USA og Kina.

- Både Kina og USA er vigtige markeder for os, så vi er meget opmærksomme på, at vi er i stand til at betjene begge markeder fuldt ud, uagtet deres indbyrdes forhold, siger Mads Kirkegaard.