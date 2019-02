Klar til datacentrene: Danske specialister uddannes i højt gear

Vi vil gerne give de studerende mulighed for at være klar til at søge nogle af de stillinger, der formentlig kommer på de nye datacentre.

It-direktør Lars Thulin kan se mange fordele - både for datacentrene og for datamatikerne - med et fag målrettet netop dette felt. Foto: Lars Stokbro

- Det stod klart, at der ville være en idé i at tilføje et forløb om grundlæggende indretning og drift af datacentre til vores allerede eksisterende specialfag om netværksinfrastruktur, siger hun.

- Vi vil gerne give de studerende mulighed for at være klar til at søge nogle af de stillinger, der formentlig kommer på de nye datacentre. Samtidig vil vi leve op til vores formål om at sikre kompetent og efterspurgt arbejdskraft til virksomheder i vores del af Danmark, fortæller uddannelsesdirektør på EASV, Anne-Mette Tønnesen.

It-direktør understreger behovet

Én af de virksomhedsledere, der var med på turen til Holland, er Lars Thulin, direktør i it-virksomheden Centex i Esbjerg og oprindeligt uddannet ingeniør. Han mener, at der er god grund til at give de studerende grundlæggende forståelse af, hvad de enorme datacentre er, og hvordan de fungerer.

- Som datamatiker får man ikke nødvendigvis forståelsen af, hvad der sker i et datacenter. Der er en masse specielle krav og hensyn for eksempel omkring strøm, køling og kabler, som er rigtig nyttige at kende til, hvis man skal arbejde i eller med et datacenter, forklarer Lars Thulin.

Han mener ikke, at datamatikere skal kende alle detaljer i et datacenter, men de giver sig selv mulighed for at indtage en ny rolle, hvis de kender den grundlæggende infrastruktur.

- De studerende får muligheden for at optræde som bindeled mellem dem, der skal bruge datacentret og dem, der skal opføre og indrette det. Både datamatikere og elektrikere spiller en vigtig rolle i indretningen af et datacenter.

- De datamatikere, som har forstået den grundlæggende infrastruktur, får en ekstra kompetence. De kan fungere som projektledere og som bindeled mellem eksempelvis elektroingeniører og it-folk, siger Lars Thulin, der i øvrigt selv skal optræde som gæsteunderviser på det nye forløb.