Kendt vinhandel konkurs: Kunderne begræder lukning

Esbjerg: Efter et stort udsalg af lageret med rabat på 50 procent lukkede den velrenommerede Skjold Burne Esbjerg/Aakjærs vinhandel i Strandbygade kort før jul.

Sidenhen bekræftede A/S Skjold Burnes kædechef, Michael Sørensen, at butikken i Esbjerg endegyldigt er lukket, og nu er det kommet frem, at selskabet bag butikken, der solgte vin, specialøl og delikatesser er blevet erklæret konkurs i Skifteretten ved Retten i Esbjerg.

I samme forbindelse har den nu tidligere indehaver af Aakjærs, Bo Rønberg Aakjær, lavet et opslag på Facebook, hvor han forklarer lukningen.

"Da det stred mod julen - sagde kroppen nej. Aakjærs er lukket. Efter i en længere periode at have kæmpet med at få de økonomiske ender til at nå sammen, og et stigende helbredsmæssigt pres, der til sidst blev for meget, er det besluttet at lukke forretningen," skriver Bo Aakjær og takker samtidig alle, der har givet ham muligheden for at udleve sin drøm om en specialforretning.