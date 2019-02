Kartoffelavler i Esbjerg kan score 80 mio. på Facebook-byggeri

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger er den gennemsnitlige handelspris per kvadratmeter jord i omegnen af 100 kroner, og det giver en rund million kroner per hektar - eller per 10.000 kvadratmeter. Dertil kommer, hvad tech-giganten betaler for eventuelle bygningerne på jorden.

Koldt vand i blodet

Det er lige godt en måned siden, at Esbjerg Byråd vedtog kommuneplanændring, lokalplan og miljørapport endeligt og dermed gav grønt lys i fra rådhuset. De seneste fire uger er der dog ikke sket meget mere, og blandt nogle af lodsejerne går snakken ind i mellem om, hvorvidt Facebook-handlerne forsvinder i horisonten - præcis som det store Siemens-projekt.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) ser dog intet usædvanligt i, at der endnu ikke er kommet en officiel melding fra Facebook.

- Det er helt normalt, at man sikrer sig, at formalia og forudsætninger er på plads, inden man underskriver en handel. Eksempelvis er der fire ugers frist efter byrådsbeslutningen for indgivelse af eventuelle klager til Planklagenævnet, og uden at jeg kan sige, at det er det, der spiller ind, er det da en sandsynlig mulighed, at man afventer fristens udløb og eventuelle indsigelser. Der er i hvert fald intet belæg for at tro, at planerne om et datacenter ikke fastholdes, siger borgmesteren.