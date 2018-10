Kæmpe Facebook-datacenter bygges ovenpå 2000 år gammel landsby

Udgravning til Facebooks datacenter i Esbjerg giver arkæologer mulighed for at gøre fund fra fortiden.

Datacenter: Det sker, at fortiden dukker op, når man graver til fremtiden.

Resterne af en omkring 2000 år gammel jernalderlandsby titter frem ved Esbjerg, hvor et stort og nyt Facebook-datacenter skal bygges. Det skriver DR P4 Syd.

Siden maj har 18 arkæologer undersøgt jorden, der kan fortælle en masse om landsbyen Andrups forhistorie. Det fortæller Michael Alrø Jensen, der er museumsdirektør ved Sydvestjyske Museer.

- Det er muligvis Andrups begyndelse, vi har fundet. Den landsbystruktur, vi kan se, svarer til den, man ser efter Kristi fødsel, hvor man begynder at flytte sammen i landsbyer fremfor at bo spredt i landskabet, siger han til DR P4 Syd.

Det 170.000 kvadratmeter store areal ved Andrup er en unik mulighed for at undersøge området. Det er sjældent, at så store arealer skal undersøges, uddyber Michael Alrø Jensen, der gætter på, at flere landsbyfund vil dukke op, hvis man også undersøgte flere større områder.

- Det er ret usædvanligt, at vi får lov til at undersøge så store, sammenhængende områder. Normalt undersøger vi noget mindre matrikler svarende til parcelhusgrunde, siger Michael Alrø Jensen.

Målt på arealet er udgravningen det største projekt, Sydvestjyske Museer har været med til. Selvom der er gjort store fortidsfund i jorden, mener Michael Alrø Jensen ikke, at byggeriet bliver forsinket.

- Det er ikke min vurdering, at byggeriet bliver forsinket. Vi gør, hvad vi kan, for at byggeriet kan starte til planlagt tid, siger han.

Hvis det er muligt at bevare fortidsminderne på stedet uden at ødelægge dem ved byggeriet, skal de ifølge lovgivningen ikke udgraves, inden byggeriet af det store datacenter går i gang.