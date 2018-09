Jensens Bøfhus vil lukke restaurant i Esbjerg midtby

Shitstorm

Nedturen i bøfhuset, som Palle Skov Jensen stiftede for snart 30 år siden, begyndte for alvor, da kæden ramte ind i en regulær shitstorm i 2014.Her fik Jensens Bøfhus Højesterets ord for, at den nordjyske fiskerestaurant Jensens Fiskerestaurant ikke måtte etablere en kæde med det almindelige efternavn.



Men dommen ramte Jensens Bøfhus som en boomerang, og folkestemningen vendte mod Jensens Bøfhus, der tabte en masse kunder efterfølgende.



Palle Skov Jensen trak sig sidste år tilbage som adm. direktør i sit livsværk og overlod den daglige styring af kæden til Dorte Gleie.