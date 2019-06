Jacob A. Riis museets introfilm har far og søn i hovedrollerne

Indtil videre i hvert fald.For Sydvestjyske Museers Jacob A. Riis Museum i Riis' fødeby åbner sidst i juni og skal forny danskernes kendskab til hans afgørende betydning for sociale reformer i USA - og fortælle Ribes turister historien om hans turbulente privatliv og indædte kamp for at forbedre levevilkårene for New Yorks immigrantbefolkning i de trøstesløse lejekaserner.

Længere film på DR

Jacob A. Riis solgte tusinder og atter tusinder af eksemplarer af sin bog fra 1890, How the Other Half Lives: Studies among the Tenements of New York. Den regnes for en af de mest betydningsfulde, samfundsforandrende bøger i USA og bliver løbende genudgivet. Hans billeder fra slummen med dens horrible leveforhold vakte sensation og var sammen med hans hårdtslående journalistik var med til at sætte gang i sociale reformer i New York.

Museumsfilmen får en længde på 22 minutter plus rulletekster. Den skal vises to gange i timen i museets biograf - klokken hel og halv - og der er også lavet optagelser til en længere filmbiografi, der bliver vist i DR i begyndelsen af det nye år.