Iskold slagterelev overmandede knivbevæbnet mand i sneen

En 47-årig mand med en syv centimeter lang kniv blev mandag anholdt ved SuperBrugsen på Strandby Plads i Esbjerg, efter at han havde truet personalet på livet. Uddeleren og en slagterelev fik selv lagt manden ned, indtil politiet nåede frem.

Esbjerg: En aggressiv mand truede tirsdag med at stikke uddeleren og en slagterelev fra SuperBrugsen på Strandby Plads med en kniv. Det skete, da de to havde fulgt efter manden ud i snevejret, da han forlod butikken efter at have slået en kvinde. Til sidst følte de to medarbejdere sig nødsaget til at springe på manden og holde ham fast på jorden, indtil politiet kunne nå frem. Hele optrinnet begyndte inde i butikken, hvor en 47-årig mand tilsyneladende blev træt af at stå i kø ved kassen for at købe øl. Han havde haft en kort samtale med en midaldrende kvinde, som var i gang med at blive betjent, da han satte sine øl og helt umotiveret slog kvinden, hvorefter han forlod butikken. Den kvindelige kasseekspedient ringede med det samme til uddeleren Kasper, som uden nogen betænkningstid løb op til kassen. Slagtereleven Jacob løb med det samme efter Kasper, da han godt kunne se, at det var en alvorlig situation (begge medarbejdere ønsker ikke deres efternavn frem, da de tidligere er blevet truet, red.)

Vi står et par meter fra ham, da han pludselig råber, at han vil stikke os med en kniv. Til at starte med tror vi ikke på det, da vi ikke kan se nogen kniv, men da han tager fat i sin jakke, som om han vil åbne den og måske trække en kniv, må vi reagere. Kasper, uddeler i Super Brugsen på Strandby Plads

Manden truer Oppe ved kassen går den midaldrende kvinde med udenfor butikken og får udpeget den 47-årige mand i rundkørslen ved Strandby Plads, som Kasper først når frem til. - Manden er meget aggressiv og højtråbende, da vi når hen til ham. Han råber, at vi skal fjerne os, og at han vil slå, hvis vi kommer tættere på, fortæller Kasper om episoden. Kasper og Jacob bad manden om at følge med tilbage til butikken, hvor det hele kunne være endt med en alvorlig snak med politiet og et forbud mod at komme i butikken, men manden var helt oppe at køre. - Vi står et par meter fra ham, da han pludselig råber, at han vil stikke os med en kniv. Til at starte med tror vi ikke på det, da vi ikke kan se nogen kniv, men da han tager fat i sin jakke, som om han vil åbne den og måske trække en kniv, må vi reagere, siger Kasper. Her blev det rigtig alvor for Kasper og Jacob, som greb fat i en arm hver, inden Jacob fik lagt manden ned på jorden og holdt ham fast. Her fik Kasper en hånd fri til at kunne ringe efter politiet, som få minutter efter var fremme på stedet med to patruljebiler og kunne lægge manden i håndjern efter adskillige dødstrusler til de to modige medarbejdere i SuperBrugsen.

Manden havde en kniv på sig Politiet oplyser, at manden var i besiddelse af en 7,1 centimeter lang kniv, og nu er sigtet for trusler på livet og besiddelse af en kniv. - Det var en hurtig og god respons fra politiet, at betjentene var her så hurtigt og med to patruljebiler. Der gik højest tre minutter fra vores opkald, til de var her, fortæller Kasper. Her dagen efter er de to friske medarbejdere ikke påvirket af episoden. De fortæller, at de desværre af og til er udsat for trusler i forbindelse med blandt andet butikstyverier, og episoden var derfor ikke noget særligt for dem. De vidste dog ikke, at gerningsmanden rent faktisk havde en kniv på sig. - Det får da lige en til at tænke lidt. Det var godt, at vi sprang på ham, siger slagtereleven Jacob.