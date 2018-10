Ishockeyen i Esbjerg er utilfreds med røde tal

Selskabet bag Esbjerg Energy har netop præsenteret et underskud på 223.000 kroner, men trods udfordringerne ved at spille i "hal 2" håber direktøren på et nulresultat i indeværende regnskab.

Esbjerg: Mandag fik Esbjergs nye ishockeyarena med i alt 4.378 pladser og egen VIP-lounge en krans, da der var rejsegilde for det cirka 70 millioner kroner dyre anlæg.

Der er til gengæld ingen grund til at hejse en krans for det årsregnskab, som Esbjerg Elite Ishockey A/S, selskabet bag Esbjerg Energy, netop har offentliggjort, hvis man spørger direktøren i klubben, Peder Krogsgaard.

Han kalder det utilfredsstillende, at Esbjerg Elite Ishockey A/S i regnskabet, som løber fra maj 2017 til maj 2018, kom ud med underskud på 223.000 kroner mod et underskud på 80.000 kroner året før.

- Vi når jo egentlig vores sportslige målsætning i sæsonen, og vi forbedrede også vores sponsorindtægter, men der er en række småting, som trækker for meget i den anden retning. For eksempel får vi flere udgifter til afviklingen af flere kampe, ligesom sammensætningen af sæsonens program betød, at vi fik en del fredagskampe mod hold som Gentofte og Herlev. Det havde nok givet lidt flere indtægter, hvis det havde været mod SønderjyskE og Herning, siger Peder Krogsgaard.

Ekstra udgifter har Esbjerg Elite Ishockey også havde på personalekontoen. Således havde klubben personaleomkostninger på knap otte millioner kroner til gennemsnitligt 17 fuldtidsansatte i sæsonen 2018/2017, mens de tilsvarende tal for 2017/16 var 14 ansatte, der fik de samlede personaleomkostninger til at løbe op i 7,4 millioner kroner.

Desuden har man i regnskabet i modsætning til tidligere indregnet feriepengeforpligtelser, som også tynger regnskabet i nedadgående retning.