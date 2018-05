Indbrudstyve bedøvede og tæskede hunden Fjölnir

Under et indbrud på en landejendom i Vester Nebel blev en hund bedøvet, slået og sparket. Hundens ejer er rystet og har nu udlovet en dusør i håb om at fange gerningsmændene.

Da hun så, at Fjölnir slingrede og var helt apatisk, gik det op for hende, at den var helt galt med hunden.

- Min første tanke var, at Fjölnir vist havde haft noget af en fest, selv om han aldrig tidligere har gjort noget i den stil. Han kom krybende og hen til mig og med halen sænket, så han kunne sådan set godt ligne en med dårlig samvittighed. Men da jeg så, at også resten af huset var gennemrodet, og at skuffer og skaber var åbne, kunne jeg godt regne ud, at han intet havde med sagen at gøre, der havde været indbrud, fortæller Sallie Nielsen.

Da Sallie Nielsen kom hjem klokken 14.15 fandt hun hoveddøren ulåst og køkkenet lignede en krigszone med et vældigt rod og ting væltet rundt over det hele.

Esbjerg: Når Sallie Nielsen smækker bildøren i indkørslen ved hjemmet på Hygumvej i Vester Nebel, plejer hendes elskede islandske fårehund med navnet Fjölnir at kvittere ved at gø. Det skete ikke i mandags.

Sallie Nielsen har skrevet et opslag på Facebook, hvori hun beskriver, hvad der er sket, og i samme opslag udlover hun en dusør på 2.000 kroner for oplysninger, der kan føre til pågribelse af gerningsmændene.Der er flere, der i kommentarer til opslaget har tilkendegivet, at de også vil bidrage med beløb til dusøren. Opslaget var onsdag eftermiddag blevet delt små 10.000 gange på Facebook.

Slået og sparket

Hun fik ringet til sin kæreste, til naboen, hvor der også havde været indbrud, og til politiet.

- Vi fik Fjölnir til dyrlægen, hvor han plejer at elske at komme, men den dag var han helt fremmed, og han gav sig voldsomt, da dyrlægen mærkede på ham. Dyrlægen kunne konstatere, at Fjölnir var blevet slået og sparket og havde skader omkring de bageste ribben, men heldigvis var der ikke noget brækket. Han var også overbevist om, at hans tilstand skyldtes, at han havde fået en form for sløvende medicin, fortæller Sallie Nielsen.

Og netop gerningsmændenes behandling af hunden ryster Sallie Nielsen.

- Det er fuldstændig afstumpet. De kan tømme mit hjem for værdier, men lad dog min hund være i fred, han har ikke gjort noget som helst forkert, siger Sallie Nielsen.

Hun beskriver Fjölnir som en nysgerrig og glad lille hund, der ikke er aggressiv, men som er "oppe på mærkerne", når der kommer nogen og specielt fremmede. Hun formoder, at hunden har givet hals, da tyvene har skaffet sig adgang til huset ved at klippe sikkerhedshasper til et stuevindue op med en boltsaks.