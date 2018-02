Imponerende bygningsværk ved Ribe: Danmarks dyreste tag snart klar på Ansgar Kirke

Der tætnes med fåreuld og isoleres med finsk birkebark, når navere og håndværkere under ledelse af bygmester Mikkel Fisker i disse uger er ved at lægge de sidste hænder på det imponerende bygningsværk ved Ribe Vikingecenter. Det indvies 3. maj

- Vi kan kun lægge én række om dagen men det kan ikke gøres hurtigere, siger Mikkel Fisker og klatrer op på det kirkeloft, der ikke vil være tilgængeligt for offentligheden efter indvielsen 3. maj. Her fortæller en taglægger om, hvor præcist, træet skal passe sammen, hvordan det giver sig alt efter vind og vejr og viser, hvordan man bruger fåreuld og tjære til at tætne med.

- Fra vikingecentrets side holder man på, at alt træ, vi bruger, skal være fra Danmark. Vi kunne formentlig gøre det billigere ved at bruge polsk træ, men det gør vi ikke, siger bygmester på Ansgar Kirke, Mikkel Fisker, og afslører det lille tvist med Nordtyskland.

Projektet er støttet af A.P. Møller fonden med 10 millioner kroner, der dog også dækker over andre byggerier på Ribe Vikingecenter.Hele kirken laves af egetræ fra Bregentved Gods på Sjælland, og ud over de 12 hjørnestolper, der hver vejer omkring 700 kilo, er der en større mængde på hver 250 kilo, der alle skal hugges til i hånden af dygtige håndværkere med økser og de rigtige teknikker. Hver af de store stolper har taget omkring to uger at dekorere.

Brændt og tjæret

10 navere har indtil videre taget del i det årelange projekt, og de har lavet alt lige fra udskæring til opførelse, og for enhver af dem er det en drøm at få lov til at arbejde udelukkende i egetræ af den kvalitet, som bruges til Ansgar Kirke. For Mikkel Fisker har det samtidig været en oplevelse af arbejde sammen med naverne, idet han ikke selv var fortrolig med alle teknikker, da arbejdet startede.

- Man skal have en specieliseret viden for at kunne lave det her. Og det er det, naverne har, siger Mikkel Fisker, der flere gange har oplevet, hvordan navernes store netværk har medført, at de selv har skaffet præcist de håndværkere, der var dygtigst til de enkelte opgaver, hvis Mikkel Fisker ikke selv kunne finde de rette folk.

For Ansgars Kirke kræver sit håndværk. Selv malingen af de såkaldte vindskeder er en videnskab, fordi der linoliebaserede farver, der kræver dagslys for at tørre, og opad et skur tæt ved kirken står et stykke træ med flere forskellige malingprøver, blandt hvilke kirkens endelige farve skal findes. Ud over enorme bunker træ er der brugt andet organisk materiale som tjære, uld og sten, og netop fordi, man ikke ville lave et moderne fundament, måtte håndværkerne tage gammeldags metoder i brug.

- De 12, bærende stolper står 90 centimeter nede i jorden, så for at få dem til at holde længere, er de brændt og tjæret først, siger Mikkel Fisker og viser, hvordan man under gulvet har brugt finsk birkebark, der er så tykt og barskt et materiale, at det isolerer på samme måde som tagpap.