Ikea i Esbjerg bliver en halv gang større end hidtil planlagt

Etableringen af Ikea i Esbjerg Nord vil styrke detailhandelen og sende flere regionale kunder til Esbjerg. Men det vil også betyde, at to boligudstyrsbutikker risikerer at måtte lukke, vurderer Institut for Center-Planlægning i en analyse.

Esbjerg: Når Esbjerg Byråd om kort tid ventes at sende planerne for det kommende Ikea-varehus i Esbjerg Nord i offentlig høring, skal politikerne samtidig forholde sig til konklusionerne i den miljøkonsekvens-rapport, der er udarbejdet af Institut for Center-Planlægning (ICP) i forbindelse med projektet. Og for nogle enkelte er den ikke rar læsning - ICP konkluderer, at etableringen af Ikea på sigt kan koste to boligudstyrsbutikker i Esbjerg Nord livet.

Det er således ICP's vurdering, at Ikea Esbjerg vil kunne opnå en omsætning på omkring 382 millioner kroner inklusive moms i 2016-priser i 2026, og på trods af, at Ikea vil trække regionale kunder, der ikke før har sat deres ben i Kjersing, til, mener ICP, at de eksisterende boligudstyrsbutikker vil miste omkring 94 millioner kroner i omsætning - svarende til et fald på ni procent - ligesom det ifølge ICP kan betyde, at to af de eksisterende butikker vil være lukningstruede.

Samtidig forventer ICP, at butikkerne i Esbjerg City vil miste omkring 14 millioner kroner i boligudstyrs-omsætning svarende til en omsætningsnedgang på syv procent. Ifølge ICP er konsekvenserne for butikker i Esbjerg City dog ret begrænsede, fordi hovedparten har en anden profil end de store udvalgsvarebutikker i Esbjerg Nord. En enkelt butik vurderes dog af ICP til at være lukningstruet i konsekvens af Ikeas etablering.

I Esbjerg By i øvrigt forventes påvirkningen af en Ikea at udløse et omsætningsfald på udvalgsvarer på 16 procent - fra 189 millioner kroner til 158 millioner kroner. I de øvrige, større byer i Esbjerg Kommune vurderes de eksisterende butikker at miste henholdsvis 15 millioner kroner i Ribe og to millioner kroner i Bramming.