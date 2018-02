Hundelufter blev tæsket to gange

Esbjerg: Tirsdag morgen blev en 42-årig mand voldsomt tæsket ved Baggesens Alle.

Det skete, da manden kom gående med en løs hund for enden af vejen ved banelegemet. Her blev han passet op af en anden mand, som brokkede sig over, at hunden var løs.

De to kom op at skændes højlydt, og det udviklede sig kortvarigt til slagsmål, som dog stilnede af. Men det ændrede sig hurtigt.

- Kort efter kommer en tredje mand så cyklende til stedet. Det viser sig at være en kammerat til manden, som brokkede sig, og de to tildeler hundelufteren en masse slag. Der bliver så voldsomt, at manden på et tidspunkt ligger på jorden, mens de fortsætter, siger politikommissær Ole Hillerup fra Syd- og Sønderjyllands Politi.