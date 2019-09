Hov, lokalplan smuttede: Energinet overser stort industrianlæg i linjeføring

Energinet har i forslaget til kommende linjeføring af kæmpemaster mellem grænsen og Idomlund overset en stor udvidelse af industrianlæg ved Ribe Biogas A/S. Fejlen skyldes, at Energinet har baseret linjeføringen på to år gamle kort fra Krak.

- Vi gjorde kort efter offentliggørelsen Energinet opmærksom på, at der var lavet en fejl. Det blev Energinet også selv hurtigt klar over, for man vendte meget hurtigt tilbage og kunne godt se, at der var et problem, forklarer direktør hos Ribe Biogas A/S, Anders Lydom.

Årsagen var, at Energinets linjeføring gik direkte igennem et areal nord for Ribe Biogas, hvor biogasvirksomheden netop nu er igang med at udvide det store industrianlæg i et projekt til omkring 35 millioner kroner.

Ribe: Hos Ribe Biogas kløede man sig lidt i håret og studerede det virtuelle landkort en ekstra gang, da Energinet 10. september offentliggjorde sit forslag til linjeføringen for det kommende milliardprojekt for 170 kilometer med kæmpeelmaster fra grænsen til Idomlund.

Det er i det grønne område mellem mast 50 og 51, at Ribe Biogas A/S udvider deres anlæg. Kortudsnittet er fra linjeføringen på Energinets egen hjemmeside, og man vil nu ændre linjeføringen i området, der eventuelt også kan få indflydelse for kabellægningen mod syd. Foto: Energinet

En åben snak

Vest for Ribe Biogas opfører Energinet den transformerstation, hvorfra kablerne skal graves ned og gå øst om Ribe by, og Anders Lydom forklarer, at det kan blive en udfordring for Energinet at dreje linjeføringen, fordi der er sikkerhedsafstande til Ribe Biogas, der skal overholdes, ligesom han ikke ser som en mulighed at grave kablerne ned under det nye anlæg.

- Vi synes, Energinet har ageret professionelt, åbent og hurtigt, siden vi første gang henvendte os. Kommunikationen fra deres side kan vi kun være tilfredse med, og nu tager vi en åben snak om udfordringen, for det er op til dem at præsentere en løsning, siger Anders Lydom, der undrer sig meget over, at Energinets professionelle kommunikation ikke er smittet af på selve arbejdet med linjeføringen.

- Jeg synes godt, man kunne have baseret linjeføringen på noget andet end to år gamle kort fra Krak. Den professionalisme, der normalt kendetegner Energinet, synes jeg ikke helt er tilstede her i vores område, siger Anders Lydom.