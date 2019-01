Historisk fiskelugt påvirker berømt prestigebyggeri

Grænseværdier for lugt påvirker nu det kommende prestigebyggeri Esbjerg Towers på Tovværksgrunden. De betyder, at der ikke må bygges boliger over 10. etage, og dermed bliver der ikke 450 ungdomsboliger i de tre kaktus-tårne. Istedet planlægges der med hotellejligheder.

Projektet står netop nu og skal ud i en fornyet høring, for det viser sig nemlig, at det ikke kan lade sig gøre at bygge ungdomsboliger i over ti etager. De tre tårne er på henholdsvis syv, ti og 17 etager og skulle indeholde 450 ungdomsboliger, men en såkaldt luftspredningsberegning har vist, at bebyggelse i højder over 27 meter potentielt kan udsætte beboere i den højde og derover for såkaldt luftbelastning over grænseværdien. Det får den betydning, at der kun kan etableres erhverv såsom hotel eller kontorer i de øverste syv etager.

Men lugten, der for længst er blevet af historisk karakter, får nu betydning for prestigeprojektet Esbjerg Towers - byggeriet af de markante kaktus-tårne, som det verdensberømte arkitektfirma Bjarke Ingels Group, BIG, har tegnet til Tovværksgrunden ved Gl. Vardevej, hvor man som det første sted i landet vil se de specielle tårne skyde op.

Høringssvar

JydskeVestkysten har forsøgt at få en kommentar fra TripleNine, men det har ikke været muligt. Af høringssvaret, som virksomheden indsendte i juni sidste år, fremgår det imidlertid, at det "er virksomhedens vurdering, at kommende beboere i de nye højhuse med stor sandsynlighed vil opleve lugtgener og/eller luftforurening fra vores mere end 80 meter høje afkast. Det kan meget nemt udvikle sig til skærpede miljøvilkår for virksomheden og vil således blive en faktor, som vil være begrænsende for virksomhedens muligheder for produktion og udvikling af denne."

TripleNines energi- og miljøchef Jacob Rasmussen anfører videre, at TripleNine og Polar Omega vurderer, at der er behov for at Esbjerg Kommune udarbejder en kortlægning af miljøpåvirkninger for for eksempel lugt og emissioner fra begge virksomheder ved fuld udnyttelse af virksomhedernes miljøvilkår:

"Kortlægningen skal sikre, at ændringer i lokalplaner ikke påvirker virksomhedernes miljøvilkår, når byggehøjden øges eller når der bygges tættere på virksomhederne. Grundlæggende vil en kortlægning af virksomhedernes miljøpåvirkninger under fuld udnyttelse af vilkår sikre, at Esbjerg Kommune i dette og andre projekter ikke skaber konflikt mellem virksomheder og boligbyggerier".