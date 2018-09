Virksomheden bag det kæmpestore planlagte datacenter i det østlige Esbjerg har reduceret sit arealbehov. Det betyder, at flere lodsejere har fået ophævet deres ejendomshandler. Som et plaster på såret må de nøjes med ti procent af den aftalte købesum.

Esbjerg: Lodsejere i det østlige Esbjerg stod til at score ganske betydelig provenuer på deres ejendomme for at gøre plads til et gigantisk datacenter, og mentalt havde de efterhånden indstillet sig på, at den var hjemme, men nu kan flere af dem igen godt begynde at male huset, slå græsplænen og klippe hækken.

De fik nemlig tidligere i denne uge at vide, at den endnu hemmelige virksomhed bag datacentret alligevel ikke skal bruge så stort et areal som først antaget, og dermed ønsker virksomheden alligevel ikke at købe borgernes ejendomme.

Der er tale om rundt regnet ti lodsejere, som ejer huse, virksomhed og jord i et område mellem Storegade og Esbjergmotorvejen afgrænset af grusvejen Nordre Tovrupvej mod nord. Den nedslående besked om ophævelse af handlerne blev ifølge JydskeVestkystens oplysninger personligt overleveret af en repræsentant fra rådgivningsvirksomheden Cowi, som er hyret til at bane vejen for det gigantiske datacenter.