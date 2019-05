Esbjerg: Med en vigtig kontrakt med det tyske olieselskab Winthershall og forleden en ny vundet kontrakt med havvindmølleproducenten Siemens Gamesa har Susanne Hessellund og hendes helikopterselskab Bel Air, som netop har fejret 25 års jubilæum, fået tiltrængt medvind i 2019.

Det ændrer imidlertid ikke ved, at Susanne Hessellunds driftsselskab Bel Air Aviation A/S i sit netop offentliggjorte 2018-regnskab får en ny dukkert med røde tal på bundlinjen.

Årets resultat endte således med et minus 14,8 millioner kroner mod et underskud på 15 millioner kroner året før. Tilbage i tid leverede Bel Air ellers solide overskud, i rekordåret 2016 for eksempel 33,4 millioner kroner efter skat, men herefter kom Bel Air i modvind.

En række tabte ordrer betød, at Bel Air for 2017-året for første gang kom ud med underskud, og Susanne Hessellund måtte efterfølgende afskedige cirka hver tredje medarbejder. De resterende ansatte, omkring 50, gik enten ned i løn eller arbejdstid, og firmastifteren skar selv over 20 procent af sin lønseddel.

Da Bel Air i 2017 mistede en række store kunder som Dong, i dag Ineos, og Maersk Oil, i dag Total, gik Susanne Hessellund for alvor i gang med at omlægge sin forretning. Det ses også ved, at bruttofortjenesten i selskabet, som ikke oplyser sin omsætning, er droppet fra 101,5 millioner kroner i 2016 til 7,8 millioner kroner i 2018. I 2017 var selskabets bruttofortjeneste på 25 millioner kroner.