Hamborgmodel kan give Esbjerg et hav af havnenære boliger

For nogle år siden præsenterede Pedersen Gruppen et nyt Dokken-projekt med boliger i et Manhattenlignende højhus. Dette projekt, som ses på billedet, blev fejet af brættet, men nu er Pedersen på banen med et nyt projekt. Illustration: C.F. Møller

En ændring i Planloven efter det, Esbjergs borgmester kalder for "Hamborgmodellen", betyder, at beboere tæt på larmende havneaktiviteter med en tinglysning fraskriver sig retten til at klage. Det kan bane vejen for boliger på Dokken, Esbjerg Strand, men også andre havnenære lokationer i Esbjerg.

Esbjerg: Med Esbjergs store, vigtige erhvervshavn har det for politikerne og havneledelsen hidtil været en by i Rusland at acceptere boliger i umiddelbar nærhed af havnevirksomhedernes støj og møg. Men når der nu er en reel mulighed for at bygge boliger tættere på industriområder, herunder erhvervshavne, hvor der nu kan være støv, støj eller anden luftforurening, skyldes det et nyt lovforslag, som er på vej gennem systemet. Det er dette lovforslag, der giver grund til at tro på kommende boliger på både havneøen ved Esbjerg Strand og Pedersen Gruppens Dokken-projekt. Men borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) ser også muligheder for boliger på andre lokationer som Droob-familiens "Tivioli-grund" ved Gl. Færgevej og Skats forhenværende bygning ved Adgangsvejen, hvor senest en hotelkæde - forgæves - har forsøgt at komme ind. - Der ligger jo på Esbjerg Havn virksomheder, som er meget, meget vigtige for Esbjerg Kommune, men en lovændring er nøglen, der betyder, at man kan forene de to ting: erhverv og boliger. Det løser ikke kun problemet dernede, men også Skats gamle bygninger på kanten af havnen kan tænkes meget anderledes. Og Tivoligrunden over for Granly kan også være interessant. Med lovændringen, så skal virksomhederne ikke være bekymrede, siger borgmesteren.

Fraskriver sig klageret Lovændringen, som borgmesteren også kalder for Hamborgmodellen, fordi den har været anvendt i forbindelse med etableringen af den såkaldte HafenCity i Hamborg, blev varslet sidste år, fordi flere danske kommuner har ønsket mulighed for bygge boliger tættere på erhvervshavne og andre produktionsområder, end det er muligt med den nuværende planlov. Simpelt fortalt går lovændringen ud på, at man kan tinglyse en ret på en bolig, hvor man affinder sig med støj og støv og lugt og dermed fraskriver sig klageretten. - Det, der også er rigtig vigtigt, når vi taler om en potentiel virkeliggørelse af Dokken-projektet, er den ændring af Planloven, som et stort flertal i Folketinget forventeligt vedtager til efteråret og som tillader havnenære boliger, selv om der ligger erhvervsvirksomheder. Borgmesteren i Aarhus og jeg har i den forbindelse presset på for at få en særlig passus ind i, nemlig den såkaldte Hamborg-model, der betyder, at der kan tinglyses en ret, så kommende beboere fraskriver sig retten til at klage over støj, støv og lugt, men samtidig har mulighed for at åbne deres vinduer. Det er ændringen af Planloven, der gør hele forskellen i forhold til at tænke sig boliger så tæt på et erhvervsområde - at virksomhederne sikres deres udfoldelsesmuligheder, siger han.