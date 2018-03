På den store byggeplads ved Korskro har flere store siloer rejst sig over de forgangne måneder. Byggepladsen skal måske tjene som overnatning for håndværkerne af blandt andre tyveri-sikringsgrunde. Foto: Heidi Bjerre-Christensen.

Nature Energy Korskro A/S forventes at stå færdigt som et af verdens største biogasanlæg til efteråret. Indtil da skal håndværkerne overnatte på pladsen og sikre den mod tyveri og hærværk. Politiker protesterer.

Esbjerg: Der har allerede været ét tyveri, og der skal helst ikke finde flere sted på den store byggeplads ved Korskro, hvor et af verdens største biogasanlæg netop er under opførelse af Nature Energy A/S. Det siger Rasmus Winther, PR-direktør hos Nature Energy, om en del af baggrunden for, at selskabet har ansøgt Esbjerg Kommune om lov til at opstille op til syv beboelsesvogne på pladsen frem til byggefasens endelige afslutning til efteråret i år. - Vi har desværre tidligere oplevet, at der er blevet stjålet dyrt værktøj fra byggepladsen ved Korskro. Sådan er det - byggepladser er jo et yndet mål for tyveknægte, og når vi begynder at opføre den administrationsbygning, der hører til anlægget, bliver stedet desværre nok endnu mere interessant, siger Rasmus Winther. Han ønsker ikke at oplyse, hvad der blev stjålet ved det første tyveri fra pladsen på det tidligere grusgravsområde.

Kapacitet Ifølge Nature Energy får anlægget - fuldt udbygget - en behandlingskapacitet på 1.050.000 ton biomasse og en effekt på 45,4 MW om året, hvilket svarer til 26.000 husstandes årlige varmeforbrug.

I fase ét vil anlægget kunne behandle 710.000 ton biomasse, og allerede fra foråret i år sende cirka 22 millioner kubikmeter grøn gas ud i naturgasnettet på årsbasis.

Positiv indstilling Plan & Miljøudvalget skal på tirsdag se nærmere på ansøgningen fra Nature Energy, der i ansøgningen understreger den øgede risiko for tyveri på pladsen med den øde beliggenhed ved motorvejen. - Derudover er der en række entreprenører, der arbejder på byggeriet, der ikke er hjemmehørende i lokalområdet, og i forhold til disse firmaer med udstationerede medarbejdere har det også været et ønske, at der kan ske overnatning på pladsen, fordi det sparer kørsel og omkostninger, siger Rasmus Winther, der understreger, at der udelukkende er tale om et tilbud til håndværkerne af hensyn til logistik og arbejdsvilkår - ikke et krav fra bygherres side. Den kommunale direktion anbefaler i sagsfremstillingen til Plan & Miljøudvalget, at der gives den nødvendige, midlertidige landzonetilladelse til opstilling af beboelsesvognene, men det er ikke sikkert, det kommer til at gå så glat. Enhedslistens medlem af Esbjerg Byråd, Sarah Nørris, overvejer at anvende sin ret til at begære en sag i byrådet. - Jeg synes, det er noget mærkværdigt noget, at man nu skal til at overnatte for at vogte sin arbejdsplads i sin fritid. Nature Energy eller entreprenørerne må jo ansætte et vagtværn, hvis de er bekymrede for værdierne. Hvad har man tænkt, at håndværkerne skal stille op, hvis der pludselig kommer en tyvebande - skal de så også lege politi, spørger hun. Sarah Nørris, kan du ikke være ligeglad med, hvor håndværkerne sover, når det er frivilligt for dem, om de vil overnatte i beboelsesvogne? - Næ, for man kan jo spørge sig selv, hvor frivilligt det er for den enkelte håndværker, når det kommer til stykket, mener Sarah Nørris.