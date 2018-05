Gigantisk jordopkøb kan kickstarte Esbjergs næste erhvervseventyr

Et udenlandsk selskab køber op for at bane vejen for et nyt datacenter i området, hvor Siemens tidligere ville bygge en vindmøllefabrik. Foto: Chresten Bergh

Et hemmeligt udenlandsk selskab har opkøbt jorden hos en række lodsejere på et gigantisk areal mellem motorvejen og Andrup, hvor Siemens engang ville bygge en vindmøllefabrik. Formået er at bane vejen for et datacenter, som sammen med et kommende datakabel fra USA kan indvarsle Esbjergs næste væksteventyr.

Esbjerg: Først kom landbrugseksporten til England, dernæst fiskeriets storhedstid og offshoreeventyret med olie og vind, og nu er der pludselig konkret tegning til, at datacenter-industrien kan udvikle sig til Esbjergs næste væksteventyr. Således kan JydskeVestkysten afsløre, at et udenlandsk selskab, hvis navn hemmeligholdes, på det seneste har foretaget opkøb af omkring to millioner kvadratmeter jord hos en række lodsejere mellem afkørsel øst og nord ved Esbjergmotorvejen og Andrup med henblik på at bygge et datacenter. Hvor mange arbejdspladser, det planlagte datacenter vil generere, er ukendt, men i Aabenraa, hvor den amerikanske it-gigant Apple etablerer datacenter, tales der om 50-300 job til driften. Det kan dog sagtens udvikle sig til mere i Esbjerg. De konkrete planer om et datacenter i området, som i øvrigt stort set er identisk med det område, hvor Siemens Wind Power for ti år siden ville bygge en vindmøllefabrik, kommer nemlig i forlængelse af anlæggelsen af et 7.000 kilometer fiberoptisk kabel, Havfruekablet, som fra 2019 skal forbinde den amerikanske østkyst med Nordeuropa via Esbjerg.

Andre kabler Esbjergs unikke situation er foruden Havfruekablet også skabt ved en forlængelse af et andet eksisterende transatlantisk fiberoptisk kabel, der strækker sig fra USA til Dublin, videre til London og ender i Esbjerg. Desuden er der også igangsat et projekt mellem TenneT og Energinet som etablerer et fiberoptisk kabel (Cobra-kablet) mellem Holland og Esbjerg.