Gårdbrand bragte grises liv i fare

Esbjerg: En brand mandag eftermiddag på loftet over en grisestald på en gård på Bryndumdamvej bragte grisenes liv i fare, men en snarrådig indsats fra beboere og brandvæsen har formentlig reddet dyrenes liv.

Alarmen lød hos Sydvestjysk Brandvæsen klokken 14.31, da der var udbrudt brand på en gård på Bryndumdamvej.

- Der var blevet arbejdet med en vinkelsliber på loftet over en grisestald, og det var en gnist fra det arbejde, der havde antændt noget støv og startet branden. Da vi ankom til stedet, havde beboerne allerede påbegyndt slukningsarbejdet med en højtryksslukker, og det betød, at vi forholdsvis hurtigt fik styr på ilden og fik begrænset skaderne mest muligt. Jeg vil tro, at der er brændt mellem 10 og 12 kvadratmeter træspær og træbetonplader på loftet, fortæller indsatsleder Lasse Nygaard fra Sydvestjysk Brandvæsen.

Han oplyser at grisestalden var røgfyldt, men at det på grund af vinden var mulighed for at lave et godt gennemtræk, så dyrene blev skånet mest muligt.

En dyrlæge skulle senere på eftermiddagen tilse dyrene og vurderes deres tilstand.