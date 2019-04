GPS-dims afslørede milliontyve: En prik på telefonen førte politiet til bjerg af tyvekoster

Politiet har anholdt en dansker og to polakker efter milliontyverier fra store byggepladser i Esbjergområdet. En simpel bluetooth-enhed ledte politiet direkte til de formodede gerningsmænd og et bjerg af stjålet elværktøj og andet kostbart håndværkergrej tirsdag morgen.

Hermed håber byggefirmaer og politiet i Esbjerg, at der er sat en stopper for en bølge af tyverier af kostbart værktøj fra områdets byggefirmaer. De anholdte er en dansker og to polakker, som politiet regner med af fremstille i grundlovsforhør. En del tyverier er foregået i påsken, hvor byggepladserne har ligget stille.

Esbjerg: GPS-sporing førte tirsdag morgen til afsløring af tre professionelle værktøjstyve ved Esbjerg. Sammen med de tre fandt politiet stjålet elværktøj for over en million kroner i nogle gamle bygninger ved landsbyen Andrup.

Da der er tale om meget store værdier fra flere byggefirmaer - politiet anslår at det stjålne har en samlet værdi af over en million kroner - og da en af gerningsmændene er kendt for lignende tyverier tidligere, vil de tre anholdte formentlig blive krævet varetægtsfængslet, mens opklaringen af de mange indbrud og tyverier står på.

Der blev stjålet elværktøj til 12-14 tømrere, så firmaet måtte til morgen købe nyt værktøj til for at holde de ansatte og byggeriet i gang.

- Det er herligt, endelig lykkedes det at finde det stjålne værktøj og gerningsmændene. Politiet har ringet og tjekket vores mærker og håndværkernes navne på værktøjet, og det er vores udstyr. Men der er fundet meget mere. Sammen med de tre anholdte fandt politiet rigtig meget værktøj - også fra andre indbrud her i weekenden, fortæller Martin Winther.

- Politifolkene fortalte i telefonen, at det var superfedt, at de fik noget konkret at gå efter med vores GPS-signal fra vores bluetooth-enhed på sømpistolen. Man kunne aflæse, at læsset med tyvekoster var landet i Andrup klokken 20.02 mandag aften, fortæller Martin Winther og fortsætter:

- Da jeg mødte på byggepladsen i Fyrparken, stod døren til værktøjscontaineren åben. Da jeg så, at den var brudt op, steg blodtrykket. Det er hammerærgerligt med de her tyverier, for så går byggeriet i stå, og tidsplanen kan ikke holde. Vi har været plaget i lang tid, og det er træls at få stjålet værktøj, men det er endnu værre, hvis byggeriet går i stå. Med anholdelsen via GPS kan vi måske slippe for det. GPS kan have en afskrækkende effekt.

Også byggefirmaet Vest-Byg har i påsken havde indbrud på en byggeplads på Sallingsundvej i Esbjerg, hvor der er stjålet to byggestrømstavler og seks store stilladser til 175.000 kroner.

Ved et indbrud i to håndværkerbiler i Bramming blev den ene tømt for værktøj, mens frmaet Ravn Enterprise mistede kostbart værktøj fra én af firmaets biler, som var parkeret ved en villa i Gabelsparken. Der blev stjålet boremaskiner, vinkelslibere, rørskærere og batterier af mærket Makita. Dette skete natten til tirsdag, så politiet undersøger, om der er tale om samme gerningsmænd.