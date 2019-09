Fratrådt topchef er fortsat medejer af Bramming Plast-Industri

Mangeårig topchef i Bramming Plast-Industri, Jesper Brix, er trods sin overraskende fratrædelse fortsat medejer af den store virksomhed. Men det vil være naturligt, at Brix afstår sin ejerandel, vurderer bestyrelsesformanden.

Jesper Brix forlod forrige fredag sin arbejdsplads gennem tre årtier for sidste gang, og i stedet fik Brammings største arbejdsplads sammen med Polytech i begyndelsen af denne uge en ny administrerende direktør, Thomas Tvedergaard Larsen.

Bramming: I løbet af lidt mere end 30 år tog den i dag 45 årige Jesper Brix turen fra fejedreng til topdirektør i Bramming Plast-Industri A/S (BPI).

Bramming Plast-Industri blev stiftet i 1971 af John Feldt.BPI er en 100 procent ordre-producerende virksomhed, som foruden her i landet er godt inde på markederne i Sverige, Tyskland, og Holland. Virksomheden udvikler, producerer og sælger løsninger i skum til private og offentlige virksomheder. BPI har produktion i Danmark og Polen og servicerer kunder i mere end 20 lande.

Hvorvidt Jesper Brix er enig vides ikke, da det ikke har været muligt at træffe ham for en kommentar, ligesom det selvsagt ikke vides, hvad det vil koste at købe Jesper Brix ud af ejerkredsen i en veldrevet virksomhed med 500 ansatte, en omsætning på godt 300 millioner kroner, et rekordoverskud på 11 millioner efter skat og med en egenkapital på 66 millioner kroner. I den forbindelse burde selv en ejerandel på 10-15 procent kunne skæppe godt i kassen hos Brix.

- Jespers ejerskab hænger naturligt sammen med stillingen som chef, og det er min vurdering, at Jesper gerne vil afstå sin ejerandel som følge af sin fratrædelse, siger Kurt Bering Sørensen.

Imidlertid vil det være naturligt, at man tager virksomhedens ejerforhold op til revurdering i forbindelse med Jesper Brix' fratrædelse, oplyser bestyrelsesformand Kurt Bering Sørensen.

Blue Equity, der har en række af Jyllands mest prominente erhvervsfolk bag sig, tog i 2016 kontrollen med det oprindeligt af John Feldt stiftede erhvervseventyr, da man tog over efter en anden kapitalfond, Maj Invest Equity. I den forbindelse kom Jesper Brix med i ejerkredsen, og det blev dengang oplyst, at ejerkredsen fremadrettet ville bestå af Blue Equity, ledelsen og nøglemedarbejdere.

Frivilligt eller ej

Direkte adspurgt om Jesper Brix frivilligt har valgt at forlade BPI, siger Kurt Bering Sørensen.

- Bramming Plast-Industri har gennemgået en mangeårig, positiv udvikling i både ind- og udland og beskæftiger i dag knap 500 medarbejdere. Her har Jesper gjort en fremragende indsats, men vi har også talt igennem med Jesper, at tiden er kommet til, at han skal prøve noget andet, siger bestyrelsesformanden.

I en pressemeddelelse fra BPI hedder det desuden, at man i gensidig overensstemmelse har besluttet at tage afsked med Jesper Brix.

Hovedpersonen selv har tidligere udtalt til Ugeavisen Bramming, at han forlader BPi med en god fornemmelse i maven:

- Vi var 50 ansatte, da jeg tiltrådte i 2008. Nu er vi 450; heraf 120 i Bramming og resten i Polen, og vi afleverede et pænt regnskab for et halvt års tid siden, siger han til ugeavisen og tilføjer:

- Hvad der nu skal ske for mig, ved jeg ikke præcis, men jeg trænger til lidt mere tid herhjemme, og jeg glæder mig til mere tid til familien.

BPIs nye administrerende direktør, den 43-årige ingeniøruddannede Thomas Tvedergaard Larsen, der er bosiddende i Ribe, kommer med erfaring fra tilsvarende stillinger i større virksomheder som Rationel Vinduer og Kronospan ApS. I Rationel Vinduer arbejdede han blandt andet sammen med Kurt Bering Sørensen, som på daværende tidspunkt var bestyrelsesformand, og Bering Sørensen er således overbevist om, at Thomas T. Larsen er manden, der kan udvikle BPI til et nyt niveau.