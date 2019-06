Fransk oliegigant fyrer op imod 200 i Esbjerg

Total har torsdag formiddag annonceret en større omorganisering, der indebærer, at op imod 200 ud af omkring 1.500 ansatte i Esbjerg skal finde sig et andet arbejde. Afskedigelserne rammer ansatte ved kontoret på Esbjerg Havn, konsulenter og kolleger på Nordsøen.

Afskedigelserne rammer ansatte ved kontoret på Esbjerg Havn, et antal konsulenter samt offshore-ansatte ved selskabets oliefelter i den danske del af Nordsøen, og ifølge en pressemeddelelse sker afskedigelsernes som en konsekvens af en reorganiseringen, som skal give en "enklere og mere fokuseret struktur, der bygger på Total-Gruppens brede erfaring og ekspertise og har til formål at forbedre vores konkurrenceevne i den danske del af Nordsøen".

Esbjerg: De ansatte hos det franske olieselskab Total i Esbjerg er torsdag ved et såkaldt "Town Hall-meeting" blevet orienteret om, at op imod 200 af de i alt omkring 1.500 medarbejdere vil blive afskediget.

Total er den største olie- og gasoperatør i Danmark. Selskabets tilstedeværelse i Danmark blev understreget med købet af Maersk Oil og overtagelsen af operatørskabet af Dansk Undergrunds Consortium (DUC). DUC står for 85 procent af olieproduktionen og 97 procent af gasproduktionen i DanmarkTotal beskæftiger som global energivirksomhed omkring 100.000 medarbejdere og det franskbaserede selskab har aktiviteter i mere end 130 lande er vores ambition at blive den ansvarlige energi-gigant.

Vil hjælpe berørte

Patrick Gilly, administrerende direktør for Totals aktiviteter i den danske Nordsø, siger i pressemeddelelsen:

- Vi ser et interessant potentiale i Danmark, og vi ønsker at blive mere konkurrencedygtige for fortsat at udvikle potentialet i den stadig mere udfordrende danske undergrund på en bæredygtig måde. Den reorganisering, vi har annonceret i dag, vil ændre vores måde at arbejde på, så vi kan producere mere effektivt og bedre udnytte vores talentfulde medarbejderes færdigheder og innovationsevne - samtidig med, at vi fortsat fokuserer på sikkerhed og miljøpåvirkning, siger han og fortsætter:

- Desværre betyder ændringerne, at en række værdsatte kolleger vil forlade os. I løbet af denne vanskelige proces vil vi gøre vores bedste for at yde support til de berørte medarbejdere. Vi vil bestræbe os på at reducere afskedigelser ved at tilbyde vores medarbejdere alternative jobs inden for Total-Gruppen.