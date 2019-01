Fra butikstyveri til røveri i Bilka: Vagt endte med løs tand

Esbjerg: Torsdag aften klokken 18.48 udviklede et butikstyveri i Bilka sig til et røveri.

To mænd var i butikken, da en vagt opdagede, at den ene mand havde stjålet en skægtrimmer. Da mændene kom op til kassen, blev de tilbageholdt af vagten, hvilket de forsøgte at vriste sig fri fra.

Derefter opstod der tumult, og vagten fik et knytnæveslag i ansigtet, som resulterede i en løs tand.

Da politiet ankom blev mændene anholdt og sigtet for røveri. Mændene var henholdsvis 28 og 37 år og begge fra Esbjerg.