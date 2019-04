Forsvaret på krigsstien: Kan blokere for Esbjerg Towers

Esbjerg Kommune: Ikke nok med, at grænseværdierne for den historiske fiskelugt i Esbjerg kom til at påvirke prestigebyggeriet Esbjerg Towers på Tovværksgrunden - nu kan byggeriet af de markante kaktus-tårne, som det verdensberømte arkitektfirma Bjarke Ingels Group, BIG, har tegnet, gå hen og blive et nationalt sikkerhedsanliggende.

I hvert fald er Forsvarsministeriet kommet med en indsigelse i den nys overståede høringsperiode, som det nye plangrundlag netop har været udsendt i, og indsigelsen går direkte på opførelsen af det højeste af de i alt tre tårne, der render op i 17 etager og i alt 61 meter. Forsvarsministeriet - eller rettere: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der skriver på vegne af ministeriet - mener, at bygningens højde kan begrænse anvendelsen af Forsvarets TPS-radar på Flyvestation Skrydstrup, og planforslaget vil i givet fald stride mod Forsvarsministeriets varetagelse af nationale interesser.

Forsvarsministeriet har vetoret, og derfor arbejdes der lige nu på højtryk i den kommunale forvaltning med at undersøge sagen nærmere og få styr på, hvilke løsninger, der eventuelt kan udarbejdes. I modsat fald er der en risiko for, at forsvarets radar kan ende med at forhindre byggeriet af det højeste tårn.