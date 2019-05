Forsvaret amputerer prestigeprojekt før politisk godkendelse

Esbjerg Byråd ventes kun at kunne godkende to ud af tre markante kaktustårne på Tovværksgrunden mandag aften, fordi Forsvaret ikke vil acceptere de kommunale beregninger for Flyvestation Skrydstrups radar.

Baggrunden er, som tidligere omtalt i JydskeVestkysten, at det højeste tårn pludselig er blevet et nationalt sikkerhedsanliggende, idet Forsvarsministeriet i den anden høringsrunde af projektet pludselig gjorde indsigelse mod det højeste af de tre tårne - et kombineret bolig- og erhvervsbyggeri i op til 17 etager på Tovværksgrunden. Fra ministeriets side blev gjort gældende, at bygningens højde vil kunne begrænse anvendelsen af Forsvarets TPS-radar på Flyvestation Skrydstrup 54 kilometer væk, og at planforslaget i givet fald vil kunne stride mod nationale interesser.

Absurd, mener borgmester

Trækker Forsvarsministeriet ikke indsigelsen tilbage inden mandag, vil byrådet være nødsaget til kun at godkende to af de tre tårne. Esbjerg Kommune har ellers fået foretaget en computerbaseret analyse, der viser, at tårnet ikke vil skygge for flyvestationens radar. Imidlertid, fremgår det af sagsfremstillingen til byrådsmødet, vil Forsvarsministeriet ikke godkende analysen, men ønsker et bestemt rådgiverfirma til at foretage beregningerne, som Esbjerg Kommune skal betale for at få udført. Først derefter vil Forsvarsministeriet tage stilling til, om man vil nedlægge veto mod byggeriet af det højeste af tårnene.

Borgmesteren er nærmest rødglødende over sagen:

- Det her er absurd og fuldkommen grotesk. Først kommer Forsvarsministeriet med en indsigelse - bare sådan for en sikkerheds skyld. Indsigelsen kommer endda først i anden høringsrunde, hvor vi på grund af en teknikalitet omkring ændret anvendelse af de øverste dele af det højeste tårn foretager en kort, fornyet høring og ikke, da projektet reelt var i otte ugers høring. Desuden er det dybt mærkeligt, at der ingen problemer har været i forhold til tårnhøje skorstene og opførelse af langt højere vindmøller, der har stået der i årevis uden problemer med nogen radar, siger Frost Rasmussen og fortsætter opremsningen: