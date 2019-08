Kig godt på billedet og se om du kan finde regne ud, hvilken af de to pakker kød, der netop har medvirket til at give Kvickly Ribe en bøde på hele 80.000 kr. fra Fødevarestyrelsen. Den ene er lovlig og den anden er ulovlig. Kvicklys butikschef erkender fejlen, men mener bødestørrelsen er ude af proportioner. Foto: Kvickly Ribe

Kvickly Ribe står noget uforstående overfor, at man netop har modtaget en bøde på 80.000 kr. fra Fødevarestyrelsen for forkert ingrediensliste på syv pakker kød. Butikschefen accepterer bøde og kalder sagen en dum fejl, men mener bødestørrelsen er helt ude af proportioner.

Ribe: Kig godt på billedet og se, om du kan regne ud, hvilken af de to pakker kød, der har givet Kvickly i Ribe en kæmpebøde på hele 80.000 kr. I alt havde Kvickly fremstillet otte pakker af den ulovlige kød, hvoraf den ene var solgt, mens de syv andre blev fjernet, da Fødevarestyrelsen besøgte butikken 22. juli. Men det var ikke fordi, Kvickly havde solgt dårligt kød, for fejlen ligger i forkert mærkning af kødet. På de to pakker kød ser man, at den øverste har en varedeklaration, mens den nederste ingen har, men faktisk er det netop kødet med varedeklarationen, der er ulovlig. - Deklarationen fortæller om kødet, men efterfølgende er der kommet en grøntsagsblanding og ost oven på kødet. Dette står ikke på ingredienslisten, og selv om vi blot har prøvet at være hjælpsomme overfor kunderne ved at forklare, hvordan vi har lavet kødet, så har en menneskelig fejl gjort, at grøntsager og ost ikke er kommet med på listen, siger butikschef i Kvickly Ribe, Peter Lauritzen. I grøntsagsblandingen er der selleri, og da netop selleri og ost/mælk er allergener, har dette medført en bøde på hele 80.000 kr., fordi det ikke står på pakken. Peter Lauritzen undrer sig dog over, at der intet er i vejen med den nederste pakke kød på billedet, hvor der slet ingen ingrediensliste er.

Fire butikker Ifølge Kvickly Ribe har ialt fire Coop-butikker i Danmark fået lignende, store bøder for fejl i ingredienslister.

Anker ikke Her er forklaringen fra Fødevarestyrelsen, at dette er lovligt, fordi man i butikken har et centralt skilt, der oplyser, at man skal kontakte butikkens slagter, hvis man vil vide mere om allergener i varerne. Dette gælder blot ikke for varer, der er påført ingredienslister. - Vi ikke har færdiggjort ingredienslisten, og det ved vi godt er en fejl. Vi har blot prøvet at være hjælpsomme, og derfor er vi pisseærgerlige over dette, siger Peter Lauritzen og forklarer, at den voldsomme bøde skyldes, at Fødevarestyrelsen netop har kørt en kampagne mod farlige fødevarer, heriblandt allergener. - Ost og selleri er farlige fødevarer, hvis man ikke kan tåle det, og en fejl på dette område betyder 40.000 kr. i startbøde, mens der lægges yderlige et beløb oven i alt efter butikkens størrelse, siger Peter Lauritzen, der har besluttet ikke at anke bøden, selv om han ikke er helt enig med Fødevarestyrelsen.

Proportioner - En regel er en regel og vi har dummet os, men vi mener man godt lige kunne se lidt på proportionerne i dette. Det er et område, hvor vi kunne have ønsket os bedre vejledning, og 80.000 kr. og en sur smiley for otte pakker kød synes vi er lidt voldsomt, siger Peter Lauritzen. I fødevarestyrelsens rapport er samtlige områder foretaget uden anmærkninger, mens det under emnet "mærkning og information" hedder, at der er fremsendt et bødeforlæg på 80.000 kr., fordi der ikke fås oplysninger om selleri og mælk på indpakningen. Efter overvejelser om at tilbagekalde den ene solgte pakke kød endte det dog med, at de resterende syv pakker kød blev destrueret, selv om der intet var i vejen med dem.