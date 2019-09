Flere unge piger blev begramset under gadefest i Esbjerg

Politiet har fået to henvendelser fra i alt seks piger, der har været udsat for blufærdighedskrænkelse under den store Gadefest Tour, der i lørdags samlede masser af mennesker på Torvet i Esbjerg.

Esbjerg: Gadefesten Tour, der i lørdags for tredje gang var på besøg i Esbjerg, blev skæmmet af to tilfælde af blufærdighedskrænkelse. Mens størstedelen af de flere tusinde deltagere hyggede sig med dans, DJs og drikkevarer på Torvet, så lagde der sig en kedelig skygge over festen for seks pigers vedkommende. - En gruppe på fem veninder på 15-16 år var klokken 22.24 på Torvet udsat for et overgreb fra otte drenge eller unge mænd, der var sammen i en gruppe. De skulle have befølt pigerne på både bryster, bagdel og i skridtet. Pigerne blev opmærksomme på drengene i gruppen, og de har beskrevet dem som meget nærgående, fortæller Ole Hillerup, der er politikommissær ved Syd og Sønderjyllands Politi. Pigerne kontaktede ifølge Ole Hillerup politiet, mens de sad i toget på vej mod Bramming. De ønskede ikke at indgive en decideret anmeldelse, men blot at orientere om hændelsen, til brug for politiet, hvis der skulle blive anmeldt andre hændelser. Pigerne beskrev gruppen af drenge, der stod bag overgrebet, som udlændinge.

Pigerne De fem piger, der var udsat for seksuelle krænkelser på Torvet lørdag aften klokken 22.24 kommer ifølge politiet fra henholdsvis Bramming, Silkeborg, Svendborg, Gedved og Stenløse.Fire af pigerne er 16 år og to af dem 15 år.



De går muligvis på en af de to efterskoler i Bramming, men det har ikke været muligt at få endeligt bekræftet.



Skulle nogen have oplysninger i de to sager om blufærdighedskrænkelse hører politiet gerne om det på telefon 114.

14-årig befølt på brysterne Senere lykkedes det ud fra pigernes beskrivelse på et diskotek i Skolegade at finde frem til to personer, som politiet har registreret som mistænkte i sagen. Det drejer sig ifølge Ole Hillerup om en 19-årig mand fra Syrien og en 20-årig mand fra Iran, begge bor på asylcentret i Hviding. - Jeg ved ikke, hvordan de to personer har forholdt sig til mistanken, og de nærmere omstændigheder i forbindelse med selve episoden er jeg heller ikke bekendt med, siger Ole Hillerup. Klokken 22.50 fandt endnu et overgreb sted i forbindelse med gadefesten, denne gang i en kø til toiletterne i Borgergade. Her forsøgte en mand to gange at kysse en 14-årig pige, og han befølte hende på brysterne uden på tøjet. Pigen var sammen med en veninde, og de lykkedes dem at komme fri og løbe væk fra stedet. Det var den 14-årige piges mor, der ringede til politiet og anmeldte blufærdighedskrænkelsen. I dette tilfælde var der kun en enkelt gerningsmand, men pigen har ikke kunnet give noget signalement, så politiet tør ikke gætte på, om der er en sammenhæng mellem de to episoder under Gadefest Tour.