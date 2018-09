Festivalformand føler ingen skyld: Vi har prøvet alt

Formanden for Esbjerg Rock Festival beklager lukningen af den 28 år gamle festival. Han siger, at folkene bag festivalen har prøvet alt, men tirsdag fik de en besked fra Esbjerg Kommune, og så var det slut.

Esbjerg: Esbjerg Rock Festival 2018 var formentlig den sidste af slagsen. Foreningen bag festivalen, som har eksisteret i 28 år, meddelte tirsdag at den lukker og slukker.

Ifølge formand Carsten Agerbæk sker det, fordi det ikke lykkedes at sælge det forventede antal billetter, hvorfor det kommende regnskab vil vise et markant underskud. Blandt årsagerne nævner han, at rockfestivalen i år fik konkurrence af "Hede Rytmer", ligesom han peger på, at esbjergenserne denne sommer har kunnet vælge mellem et stort udbud af gratis og billige musikarrangementer.

- For at sætte det lidt på spidsen, så var vi endt i et nul, hvis vi havde solgt cirka 500 billetter mere, siger Carsten Agerbæk.

I stedet kommer festivalen ud med et underskud på en halv million kroner. Det på trods af, at festivalen for blot et år siden modtog en million kroner som et engangstilskud fra Esbjerg Kommune. Ifølge formanden er gælden fordelt på cirka ti leverandører, herunder festivalens stifter Søren Højbjerg, som nu står til et større eller mindre tab. Formanden afviser imidlertid, at kreditorer vil kunne hente noget af deres tab hjem ved at begære foreningen bag festivalen for konkurs.

- Det vil de ikke få noget ud af. Man kan jo ikke plukke en skaldet mand. Vi har løbende orienteret kreditorerne, og de er naturligvis trætte af situationen, men de kan også godt se, at vi har prøvet alt. Vi har ingen skyldfølelse, siger Carsten Agerbæk.