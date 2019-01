Esbjerg: Der er ikke mere end et par dage siden, at Street Food Esbjerg kunne bekendtgøre, at et nyt køkken var landet i den store madhal i Kongensgade. Nu viser det sig, at der også er et køkken på vej ud. Fru Andersen, der har solgt klassisk mormormad og smørrebrød, lukkede søndag.

Allerede i starten af januar bekendtgjorde direktør for Street Food Esbjerg Søren Gaj Nielsen, at man ville nedlægge de to køkkener på første repos for at lave flere siddepladser. På daværende tidspunkt var det dog usikkert, hvad det ville få at betydning for Fru Andersens madbod, der som bekendt har hjemme deroppe.

Nu viser det sig dog, at indehaver Karina Nielsen har besluttet at lukke.

Køkkenet husede oprindeligt Rolling Chicken, der som et af de første køkkener måtte dreje nøglen om. I slutningen af august kom der igen liv på førstesalen, da Cindie Nygaard Andersen og ægtemanden Harding Andersen åbnede Fru Andersen. I september solgte parret madboden videre til kokkeuddannede Karina G. Nielsen, men hun har nu besluttet at stoppe.

Ægteparret Cindie og Harding er til gengæld stadig at finde i Street Food Esbjerg. De står bag den netop åbnede madbod CH Pizza.