Facebook svigtede: Nu skal byrådet købe deres huse

Første gang, lodsejerne kom til at svæve i usikkerhed, var i 2008, da Esbjerg Kommune og Siemens Windpower havde planer om bruges deres jord i forbindelse med etableringen af en stor vindmøllefabrik med egen tilhørende vejadgang til Esbjerg Havn. Men vindmøllefabrikken blev som bekendt aldrig til noget. De samme lodsejere føler sig, som tidligere omtalt i JydskeVestkysten, taget ved næsen i forbindelse med den store Facebook-jordhandel, hvor de først blev stillet et opkøb i udsigt til en favorabel pris, og siden blev sorteret fra sammen med et område på i alt 70 hektar, som Facebook alligevel ikke fik brug for.

Esbjerg: To gange på 10 år har omkring 10 lodsejere i området mellem Storegade og Nordre Tovrupvej i det østlige Esbjerg fået en lang næse. I begge tilfælde var de tæt på at blive købt op - uden, at det endte med at blive til noget.

Bølgerne gik højt på et borgermøde i Skads-Andrup, hvor mange borgere var mødt op for at få en detaljeret viden om planerne. Arkivfoto: André Thorup

Brev til kommunen

I et brev til Esbjerg Kommune - forfattet af en lodsejer med seks andre lodsejeres underskrifter - afsløres det desuden, at Facebook via Cowi skal have budt én million kroner per hektar for i hvert fald en af de store ejendomme med et 10 hektar jordtilliggende. Hvis den samme regnestok kan bruges for det område, som Facebook rent faktisk købte, nemlig 240 hektar, har it-giganten købt jord og ejendomme op for svimlende 240 millioner kroner.

I brevet skriver lodsejerne: " ... hermed foreslå, at Esbjerg Kommune opkøber de arealer/huse/bygninger, som ikke kom med i Facebook-handlen". Og videre: " ... På denne måde vil Esbjerg Kommune stå med "et stykke blankt papir" som eventuelt kan udlægges til industriområde - til måske dataindustri - som vil være velegnet grundet beliggenhed i forhold til det nye datakabel".

Politikerne i Plan & Miljøudvalget fik på et møde tirsdag forelagt nogle scenarier for, hvilke muligheder der er for fremtidig anvendelse. For det første kan man fastholde de eksisterende boliger og jordbrug, mens de kommunale arealer udvikles med henblik på at opnå grønne områder. For det andet kan man lade eksisterende boliger mod Storegade indgå som del af nyt boligområde. Øvrige områder udvikles med erhverv i lavere miljøklasser. For det tredje kan de eksisterende boliger mod Storegade fastholdes, mens det resterende område udvikles med henblik på erhverv i lavere miljøklasser, og der etableres bufferzone mellem erhverv og eksisterende boliger.