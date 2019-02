Få hjælp i britisk skilsmisse: Esbjerg-advokater laver digital Brexit-guide

Esbjerg: Med kun to måneder til Brexit og fortsat uklarhed om det endelige udfald er der gode råd at hente for de mange virksomheder med interesser i Storbritannien.

Hos advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius med kontor på Esbjerg Brygge har man således udviklet en gratis, digital Brexit-guide, der i ti afsnit vejleder virksomhederne til en Brexit-strategi.

- Guiden er tænkt som en hjælp til de mange virksomheder, der om blot to måneder kan stå i en helt anden situation end i dag, fortæller partner og advokat Frans Bennetsen, der er idémand til guiden, www.brexitguiden.dk.

Guiden sætter blandt andet fokus på kontrakter, fiskeri, logistik og medarbejdere, og i guiden er der også links til en række relevante myndigheder og deres Brexit-sider.

- Hvis en dansk virksomhed har indgået aftale om at levere varer i England seneste fem dage efter bestilling, er det er problem, hvis varerne strander i tolden i et par uger, nævner Frans Bennetsen som eksempel på en risiko, der bør afdækkes.

Offshore-virksomheder med danske medarbejdere udstationeret i britisk sektor eller med britiske folk i dansk sektor nævnes også som en mulig udfordring med en såkaldt hård Brexit, ligesom speditørvirksomheder kan blive udfordret på logistikken.

- Nu hvor et "No deal"-scenarie ikke længere er urealistisk, vil vi give virksomhederne et samlet overblik og en række anbefalinger, så de nemt og enkelt kan komme i gang med at udarbejde en hård Brexit-strategi, siger advokaten, der fortæller, at guiden er en del at et nyt digitalt univers, som advokatfirmaet har udviklet på digital.kirklarsen.dk/.