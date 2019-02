FN-organisationen Unesco har stadig ikke afgivet et høringssvar, og sammen med andre faktorer er det medvirkende til, at miljøundersøgelsen vedrørende Esbjerg Havns udvidelsesplaner bliver forsinket et halvt år.

Esbjerg: Bølgerne mellem Esbjerg og Fanø gik højt sidste år i forbindelse med Esbjerg Havns planer om en udvidelse af den eksisterende Østhavn med en million kvadratmeter blandt andet omfattende en ø mellem havnen og Fanø. Uenigheden fik Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn fra Alternativet, til at trække FN's Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (Unesco) ind sagen, fordi Fanø Byråd er bekymret for udvidelsens konsekvenser for Vadehavets skrøbelige natur. Nu viser det sig, at Unesco er medvirkende til at den såkaldte VVM-undersøgelse, som skal vurdere havneudvidelsens miljøpåvirkning, er blevet forsinket med halvt år. Det skriver chef for Byrådssekretariatet i Esbjerg Kommune, Søren Abildtrup, til medlemmerne af Esbjerg Byråd i en mail, som JydskeVestkysten er i besiddelse af. "I den oprindelige tidsplan var det forventet, at miljøvurderingerne var afsluttet ultimo januar 2019 således at der forelå et udkast til miljøkonsekvensrapport primo februar, skriver sekretariatschefen.

Tidsplan Ifølge den nye tidsplan forventes miljøvurderingerne for udbygning af Esbjerg Havn at være afsluttede lige efter sommerferien 2019. På det tidspunkt vil rådgivningsvirksomheden Niras fremsende udkast til miljøkonsekvensrapporten til videre behandling hos Esbjerg Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ingen stram tidsplan Det oplyses videre, at årsagen til den revideres tidsplan også skyldes arbejdet med "modellering" af bundmaterialets (sediment) bevægelser med tidevandet tager længere tid end forventet. Derudover har høringerne i udlandet i forhold til Espoo-konventionen (vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne) sammen med Unesco forsinket arbejdet med igangsætning af miljøvurderingerne. I forhold til Espoo var der ingen bemærkninger, men man afventer fortsat et høringssvar fra Unesco, og tidsplanen er udarbejdet under forudsætning af at høringssvaret fra Unesco ikke forlænger det igangværende arbejde med at færdiggøre grundlaget for rapporten. Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der også sidder i Esbjerg Havns bestyrelse, oplyser, at forsinkelsen ikke får konsekvenser for planerne om udvidelsen af havnen. - Det får bare den konsekvens, at der går et halvt år længere, inden staten kan beslutte, om ønsket kan imødekommes, men det er ikke en stram tidsplan fra havnens side - havnen har jo udvist rettidig omhu, fordi man ved, der kommer et problem på sigt, fortæller borgmesteren.